Final de Liga Nacional de básquetbol, copa Libertadores y Sudamericana

Básquetbol

- Se llevará a cabo el tercer punto de las finales en la Liga Nacional, que está 1 a 1:

18.00, San Lorenzo vs Quimsa

- Retoma la acción en la Liga Argentina, con cuatro partidos:

Zona Sur

15.00, Quilmes MdP vs Rocamora (Rodrigo Gerhardt)

17.30, Estudiantes O vs Parque Sur

20.00, ciclista J vs Estudiantes C

Zona Norte

18.00, Colón SF vs Echagüe

- Se disputará un partido en la Liga ACB española:

13.30, Baskonia vs Juventut

- La NBA ofrecerá hoy una catarata de once juegos:

20.00, Hornets vs Nuggets (Facundo Campazzo)

20.00, Pistons vs Timberwolves

20.30, Raptors vs Clippers

20.30, Celtics vs Heat

21.00, Grizzlies vs Mavericks

21.00, Pacers vs 76ers

21.00, Bulls vs Nets

22.00, Bucks vs Magic

23.00, Warriors vs Suns

23.00, Lakers vs Knicks

23.00, Kings vs Thunder (Gabriel Deck)

Fútbol

- Continúa su desarrollo la fase de grupos de la Copa Libertadores:

19.15, Dep. Táchira (Venezuela) vs Internacional (Brasil)

19.15, Santos (Brasil) vs Boca Juniors

19.15, The Strongest (Bolivia) vs Barcelona (Ecuador)

21.30, Independiente del Valle (Ecuador) vs Palmeiras (Brasil)

21.30, Sporting Cristal (Perú) vs Racing Club

21.30, La Calera (Chile) vs Flamengo (Brasil)

- Lo propio ocurrirá en la Copa Sudamericana:

19.15, Metropolitanos (Venezuela) vs Paranaense (Brasil)

19.15, Bragantino (Brasil) vs Emelec (Ecuador)

21.30, Talleres vs Dep. Tolima (Colombia)

21.30, City Torque (Uruguay) vs Independiente

- Habrá un partido por la Primera Nacional y se completará la novena fecha:

15.10, Riestra vs Almirante Brown

- La Premier League inglesa ofrecerá hoy dos encuentros:

14.00, Manchester United vs Leicester City

16.15, Southampton vs Crystal Palace

- Mientras que por la Liga española se disputarán tres duelos:

14.00, Osasuna vs Cádiz

15.00, Elche vs Alavés

17.00, Levante vs Barcelona

- Y la Serie A italiana contará hoy con un juego:

15.45, Nápoli vs Udinese