Otro drama de pandemia: familias que ven demorada su necesidad de justicia

El coronavirus limitó la vida de diferentes maneras, imponiendo restricciones a nivel social y laboral, entre otras cuestiones.

Pero en algunos casos esos inconvenientes impidieron, por ejemplo, que dos madres bahienses lograran la justicia que desde hace largo tiempo esperan para sus hijos, que perdieron la vida en episodios trágicos.

Las complicaciones para realizar los juicios orales hicieron que en varias ocasiones fueran postergados y que la peregrinación por el proceso penal aún no finalice.

Los debates por las muertes de Leandro Núñez y Mariana Sol Bruna iban a ser llevados adelante desde hoy en dos juzgados de nuestra ciudad, aunque nuevamente la pandemia les puso freno. A pedido de las partes (acusación y defensa) fueron suspendidos y reprogramados.

Leandro falleció a principios de 2019, en el barrio 1° de Mayo, cuando un automovilista a elevada velocidad lo embistió y escapó.

Mariana, de apenas 15 años, murió en marzo de 2018 y fue hallada sin vida en la puerta del Hospital Español, donde la había dejado el joven que la acompañaba.

En ambos casos los acusados están en libertad.



Sin hacer el duelo

“Cuando me llamó el abogado y me dijo de la postergación, esa situación me generó mucha angustia. Anteriormente se había reprogramado dos veces y todo se hace muy lento. Esto que pasa es muy doloroso”, cuenta Romina Taño, madre de Leandro.

El chico, de 19 años, fue atropellado el 3 de enero de 2019, en la zona de 17 de Mayo al 1.600, por un Renault Clio conducido por Pablo Zúñiga, quien escapó del sitio y finalmente fue atrapado en su casa de Tucumán al 800.

Según las pericias, el auto circulaba a alta velocidad (100 km/h) cuando impactó al joven, quien sufrió un traumatismo de cráneo grave. Su deceso se produjo al día siguiente, mientras era asistido en el Hospital Municipal.

El debate estará a cargo del juez en lo Correccional N° 1, Gabriel Giuliani, y, a pedido de las partes, fue postergado.

“La semana pasada, cuando se anunció que la situación estaba complicada por el coronavirus me empecé a angustiar, porque me di cuenta de que podíamos retroceder de fase y me imaginé que podía pasar algo con el juicio”, agrega la mujer.

Romina necesita terminar con esta situación.

“No podés hacer el duelo por la pérdida de tu hijo porque estás pensando en hacer justicia. No podés llorarlo todavía, porque pensás que esa persona (por el imputado) está libre y que todo esto sigue pendiente”.

Señala que su abogado (Sebastián Moriones) le indicó que es fundamental tener la posibilidad de realizar las audiencias del juicio de manera presencial, cuestión que la pandemia limita.

En las últimas horas, el juez determinó como nuevas fechas de debate los días 16 y 17 de diciembre.

“Esto es un día a día, pensando de qué manera lo podemos hacer más leve y atenuar esta pena. Vamos aprendiendo todos los días. Dicen que el tiempo cura todo, pero la realidad es que uno aprende a vivir con ese dolor”, concluye.



Paciencia y voluntad

El 31 de marzo de 2018, Gloria Bruna recibió la noticia que jamás quiso escuchar: su hija Mariana había sido dejada, sin vida, en la puerta del Hospital Español.

El puntaltense Nicolás Martínez, quien estuvo esa madrugada junto a la chica, está imputado de los delitos de abandono de persona fallecida, estupro y facilitación de estupefacientes.

Distintas circunstancias llevaron a que el juicio, a cargo del juez del Tribunal en lo Criminal N° 3, Eduardo d´Empaire, se postergara al menos 4 veces.

“Al principio me enojé y dije: 'al final este tipo siempre se salva'. Después, más tranquila, comprendí cómo está todo. Trabajo en un hospital y sé que estamos en una posición complicada (en referencia a la pandemia)”, señala la mujer, tras la nueva suspensión.

Destaca que es difícil explicar lo que siente, aunque lo resume diciendo que “estoy como toda mamá que pierde un hijo y espera que se haga justicia”.

“Quiero cerrar esta historia, porque ya pasó mucho tiempo y estamos tratando de recuperarnos".

En las últimas horas se supo que el debate fue reprogramado para los días 20, 21 y 22 de diciembre.

“Cada postergación provoca el mismo sufrimiento y la sensación de que no queda otra alternativa que esperar”, sigue diciendo.

Gloria es madre de otros tres hijos y, pese al dolor que carga sobre su espalda, es la encargada de sostenerlos y apuntalarlos.

“El problema es que antes del juicio les hablo, los preparo para esa situación y finalmente no se hace. A veces casi no tengo fuerzas para seguir, pero entiendo que tengo que apoyarlos, entenderlos y hablarles”.