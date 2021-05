Uno de los días que Manu Ginóbili jamás olvidará

Por Fernando Rodríguez

El 10 de mayo de 2001 fue uno de los días consagratorios de Emanuel Ginóbili. Aún afuera de la NBA –aunque ya había sido drafteado por los Spurs-, ganar con Kinder Bologna el quinto partido de la serie ante Tau de España (con Fabricio Oberto y Luis Scola), 82 a 74, significó el moño para una temporada que en Italia será difícil de repetir en cuanto a resultados: título de Copa Italia, Serie A y Euroliga. ¡Ah! Y Manu elegido MVP de las finales.

“Este es el mejor día de mi carrera. Estoy tan feliz, no por el trofeo de MVP, sino por nuestra victoria de equipo. Nunca pensé en algo así en el inicio de temporada. No puedo creer que soy el MVP y no sé si me lo merezco”, admitió.

Para el bahiense fue confirmar su crecimiento, cargarse de confianza y demostrar que estaba por encima de sus propias expectativas, máxime que a todos los logros le sumó el desafío que significó ocupar el rol del serbio Pedrag “Sasha” Danilovic, ídolo que en 2000 debió retirarse por sus continuas lesiones de tobillos.

Kinder empezó perdiendo la serie como local, se recuperó en los dos siguientes (el tercero con Manu como figura), el cuarto perdió de visita y el quinto terminó en fiesta.

La sumatoria de festejos posteriores de Manu a nivel selección y NBA acaso hoy se ponen por encima de aquella triple corona con Kinder, aunque el bahiense –en ese equipo de los huevitos- dejó de ser sorpresa para convertirse en realidad.