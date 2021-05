Lautaro Martínez, Villa Mitre, Fausto Ruesga y otro doble en la NBA

Automovilismo

- Continúa el desarrollo de la tercera fecha de la temporada de la Fórmula Renault Argentina 2.0, con presencia del bahiense Braian Quevedo:

09.55, entrenamiento libre

13.10, clasificación

13.30, Súper Q

16.20, primera final

- Desde las 11 se llevará adelanta la clasificación en Portimao (Algarve), Portugal, sede de la tercera fecha de la Fórmula 1.

Básquetbol

- La Liga Argentina seguirá hoy con siete partidos y presencia bahiense:

14.00, Deportivo Norte vs Echagüe

16.30, Villa Mitre vs Lanús

16.30, San Isidro vs Unión SF

16.30, Central Ceres vs Salta Basket (José Luis Pisani)

19.00, Villa San Martín vs Estudiantes T

19.00, Dep. Viedma vs Gimnasia LP

21.30, Atenas P (Gerónimo Rausch) vs Rivadavia M

- Continuará la Liga ACB española, con dos cotejos:

13.00, Obradoiro vs Andorra (Fausto Ruesga)

15.45, Málaga vs Badalona

- Se disputarán diez partidos de la NBA:

20.00, Hornets vs Pistons

20.30, Rockets vs Warriors

21.00, Cavaliers vs Heat

21.00, Thunder (Gabriel Deck) vs Pacers

21.00, Magic vs Grizzlies

21.00, Timberwolves vs Pelicans

21.00, Hawks vs Bulls

22.00, Mavericks vs Wizards

23.00, Jazz vs Raptors

23.00, Clippers vs Nuggets (Facundo Campazzo)

Fútbol

- La Premier League inglesa ofrecerá cuatro partidos:

08.30, Crystal Palace vs Manchester City

11.00, Brighton And Hove vs Leeds United

13.30, Chelsea vs Fulham

16.00, Everton vs Aston Villa

- También habrá cuatro partidos por la Liga, en España:

09.00, Eibar vs Alaves

11.15, Elche vs Atlético Madrid

13.30, Huesca vs Real Sociedad

16.00, Real Madrid vs Osasuna

- En Italia, en tanto, habrá tres juegos de la Serie A:

10.00, Hellas Verona vs Spezia

13.00, Crotone vs Inter (Lautaro Martínez)

15.45, Milan vs Benevento

Motociclismo

- Desde las 9.10 se llevará adelanta la clasificación en Jerez de la Frontera, España, la cuarta fecha del Moto GP.

Rugby

- Se cerrará hoy a la fase clasificatoria de la segunda edición de la Superliga Americana:

15.00, Cafeteros Pro (Colombia) vs Olimpia Lions (Paraguay)

18.00, Jaguares XV vs Peñarol (Uruguay)

21.00, Cobras Brasil XV vs Selknam (Chile)