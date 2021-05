Video: el tremendo accidente de Márquez en Jerez, donde Quartararo logró la Pole Position

El francés Fabio Quartararo (Yamaha) se quedó hoy con su cuarta Pole Position consecutiva en el trazado de Jerez de la Frontera, en una jornada donde el séxtuple campeón de la categoría, el catalán Marc Márquez partirá 14to. tras una espectacular caída en entrenamientos.

Al igual que en la edición 2019 y las dos pruebas de 2020, Quartararo, que lleva ganadas dos carreras este año, consiguió el mejor tiempo en la clasificación del Moto GP, con un registro de 1m36s755, para recorrer los 4.423 metros del dibujo de Jerez.

El francés, quien se impuso por 12ª vez en una clasificación sobre 37 participaciones en MotoGP, doblegó por 57 milésimas al italiano Franco Morbidelli (Yamaha), quien había accedido a la segunda tanda de clasificación, desde la Q1.

Morbidelli, del equipo satélite de Yamaha se quedó con el mejor tiempo de la Q1 al marcar 1m36s916 y pasó a la sesión definitiva, al igual que el sudafricano Brad Binder (KTM), con un registro de 1m37s350.

