Fausto Ruesga volvió a sumar minutos en España

Fausto Ruesga sumó la segunda participación con MoraBanc Andorra, perdiendo frente a Obradoiro, por 79 a 51, en partido correspondiente a la ACB.

El bahiense, quien había tenido un auspicioso debut, esta vez jugó 8m10, sumando 2 rebotes y 2 pérdidas.

#LigaEndesa

En el 1er juego del fin de semana, @morabancandorra visita al @OBRADOIROCAB y vemos el temprano ingreso de @Fruesga2 en el equipo del principado. pic.twitter.com/QORlYN0aWv — Falta Técnica (@falta_tecnica) May 1, 2021

Su equipo se ubica 13º, entre 19, con 12 victorias y 18 derrotas.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

El enojo por parte de quienes siguen de cerca al equipo pasa por lo que transmitieron los jugadores dentro de la cancha.

"Hoy se ha visto un equipo sin energía y sin capacidad para rebelarse ante las muchas adversidades que está sufriendo esta temporada. Y por visibles y nada discutibles que sean los obstáculos, la virtud de un equipo que quiere ser importante debe estar siempre en creer que es posible hacerlo mejor", dice la crónica oficial.

Más allá del resultado colectivo, es importante para que el ex Bahía Basket siga sumando minutos y experiencia en una de las ligas más importantes del mundo.

Lo que le queda a Andorra:



9/5 vs Gran Canaria

11/5 vs Murcia

13/5 vs Badalona

16/5 vs Gipuzkoa

vs Málaga (sin fecha confirmada)