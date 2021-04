"Como madre te destroza": presentó el 6° amparo para que le cubran un tratamiento

"Denuncié a la obra social por abandono de persona hacia mi hijo", le expresó la integrante del Observatorio de Discapacidad, Mara Recondo, a La Nueva. tras presentar un sexto amparo contra Patrones de Cabotaje de Ríos y Puertos (OSPatrones).

Francisco de 19 años, tiene parálisis cerebral, epilepsia refractaria, retraso cognitivo y necesita "un sistema Thera Togs (un traje), un almohadón para la silla y la autorización de equinoterapia que son las prácticas que necesita para comenzar el año".

"En el mes de febrero presentamos el sexto amparo en contra de la obra social OSPatrones ante una nula respuesta. Esas tres cosas que nosotros les pedimos ya venían siendo otorgadas mediante otras medidas judiciales, por ejemplo el traje es el cuarto que le pedimos a la obra social de los cuales tres tuvimos que interpelar a la justicia para poder conseguirlo", explicó Recondo.

En el mes de enero pedimos a la o.s. #ospatrones un sistema Thera Togs, un almohadón para la silla y la autorización de equinoterapia. Hicimos un amparo judicial (6to) reclamando lo que en varias oportunidades cubrieron siempre interpelando a la justicia. (abro hilo) pic.twitter.com/2bFe5yJR3u — Mara Recondo (@MaraRecondo) April 5, 2021

"Tenemos 12 años de lucha, 6 amparos judiciales, 4 audiencias judiciales, 2 demandas y 18 cartas documento. Una lucha ininterrumpida y no solo reflejado con cada amparo sino la lucha diaria de cada cosa que pido y dicen que no", lamentó.

Llevamos dos meses esperando no solo que la justicia se expida, sino que la obra social cumpla. Mientras tanto mi hijo sigue usando el sistema que le queda chico y lo lastima al igual que el almohadón que está roto y tbm lo lastima. pic.twitter.com/Pb503xSMMx — Mara Recondo (@MaraRecondo) April 5, 2021

La mamá de Francisco sostuvo que le reclama al juez una sentencia firme por el amparo y "la multa diaria por el incumplimiento porque le estamos pidiendo es que los sancione de manera dura para que no solo nos otorgue lo que pedimos sino que, teniendo en cuenta el antecedente de 6 amparos, si no es lo suficiente dura la sanción lo van a seguir haciendo".

"Como madre esto te destroza, te hace mal, arruina. Porque uno tiene que tener la cabeza limpia y estar en paz para acompañar a Fran y mis otras hijas también, y darle la mejor calidad de vida posible y con esto no se puede. Esto ha afectado mi salud, el año pasado tuve un cuadro de infarto, todavía estoy con complicaciones cardiológicas y esto va minando".

Una vez que la.justicia ordene el cumplimiento y si la o.s. lo hace debemos esperar los tiempos de importación, entre 60 y 90 días. La justicia no se expide, la o.s. no cumple y el único perjudicado es Fran y toda la Flia que sufre por tanta injusticia. — Mara Recondo (@MaraRecondo) April 5, 2021

"Si Francisco no tiene el almohadón que corresponde para la silla de ruedas —es duro lo que voy a decir pero él está condenado a una silla de ruedas, no tiene opción— se escara, se lastima y ya está pasando. El traje que usa le queda muy chico porque se pidió en el año 2017, no lo puede usar más porque lo marca y lastima, entonces tengo que interrumpir el uso para que Francisco no esté más incomodo todavía. Y la equinoterapia la necesita porque es una terapia de rehabilitación. Tres cosas que pedimos en el amparo, debidamente justificadas por los médicos", remarcó Mara.