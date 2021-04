Blas Gueper: "Ganamos y nos sacamos un peso de encima"

Por Javier Oscar Schwab / jschwab@lanueva.com

Todos los saludos estaban dirigidos a él ni bien salió del túnel que traslada al campo de jugo. En medio de la algarabía de un vestuario triunfalista, la sonrisa de Blas Gueper se iba contagiando entre los jugadores y cuerpo técnico de Libertad.

"Una alegría enorme porque habíamos arrancado con el pie izquierdo, no podíamos ganar. Y estos tres puntos contra el puntero nos dan una inyección anímica importante", dijo el volante central "milrayita", la figura de su equipo en el valorado triunfo por 3 a 1 ante Bella Vista, equipo al que despojó de la punta.

-Venían mal.

-Muy torcidos. Nos proponíamos ganar, jugar bien y no nos salía nada. En este partido fue lo opuesto, desde el minuto uno al noventa jugamos muy concentrados pero, además, hicimos un partido bárbaro. En el primer tiempo metimos dos, aunque podrían haber sido 4 o 5.

-De entrada, en el complemento, se complicó un poco.

-Yyy. Lo quiero ver al penal, para mí fue mano del defensor de Bella Vista (por Walker). Estoy seguro por mi posición en la cancha.

En ese momento, el árbitro del partido, Juan Nebbietti, ingresaba al vestuario, aunque tuvo la curiosidad de pararse a escuchar las declaraciones del volante.

-¿Le decimos a Nebbietti que para vos no fue penal?

-(Risas). Sí, se lo dije en la cancha. No tengo dudas, aunque sé que el árbitro no actuó de mala fe porque en general dirigió muy bien. Pero bueno, yo vi la mano del jugador de Bella Vista y si se equivocó no pasa nada porque igual ganamos.

-Faltaba el gol, no había llegadas y ante Bella Vista se dio todo.

-No es que estábamos preocupados, pero sí con ansiedad porque no se generaba nada. Esta vez pudimos meter tres, ganamos y nos sacamos un peso de encima.

-Estuviste cerca del gol.

-Jajaja. No meto nunca un gol; ni de casualidad. Me animé porque estaba de frente, le pegué con efecto y la pelota dio en el palo. Me quería morir.

-Jugaste el primer partido, faltaste al segundo, en el anterior entraste en el ST y ahora de titular. ¿Cómo hacés para meterle tanto ritmo después de un parate tan prolongado?

-En el primero salí por lesión, el segundo no lo jugué y en el tercero entré en el segundo tiempo. Por suerte agarré viaje enseguida, le voy metiendo ritmo de a poco. Hoy (por el sábado) metí los 90 minutos después de un año y medio sin jugar por la pandemia. Eso sí, estoy un poco acalambrado (risas).

-Tienen algunos pibes que se complementan bien.

-Juegan bárbaro. Al zurdo le tocó porque el Cachorro estaba lesionado; no venía jugando ni teniendo minutos. Parece que hubiese jugado de titular toda la vida, la rompió. Lo bueno es que en este equipo no hay suplentes, hay soluciones.

-¿La clave, entonces, es que el Cachorro (Orsi) no vuelva?

-Noooo, jajaja. Tiene que estar siempre. La banda lo banca porque es un fenómeno; lo queremos.