Agenda deportiva del lunes: sobresalen el fútbol y la final de la NCAA

Básquetbol

- Se jugará la final de la NCAA estadounidense en el Lucas Oil Stadium de Indianápolis y con televisación de ESPN 2:

22.00, Baylor Bears vs Gonzaga Bulldgos.

- La NBA tendrá hoy siete compromisos:

20.00, Timberwolves vs Kings

20.00, Thunder vs Pistons

20.00, Spurs v Cavaliers

20.00, Raptors vs Wizards

20.00, Mavericks vs Jazz

20.00, Nets vs Knicks

21.00, Rockets vs Suns

Fútbol

- Se completa la octava fecha de la copa de la Liga Profesional:

21.15, Banfield vs Estudiantes LP

- Habrá tres partidos por la cuarta fecha de la Primera Nacional:

15.10, Alvarado vs Gimnasia M

17.00, Independiente Rivadavia vs Santamarina

21.10, Chacarita vs Almirante Brown

- En la Premier League inglesa se disputarán dos encuentros:

14.00, Everton vs Crystal Palace

16.15, Wolverhampton vs West Ham

- La Liga española contará hoy con un duelo:

16.00, Barcelona vs Valladolid