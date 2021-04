Con las PASO en duda, los referentes de Juntos por el Cambio se reunirán mañana

Toda la cúpula dirigencial de Juntos por el Cambio se reunirá mañana para discutir una amplia agenda de temas, entre los que figura la posible suspensión o postergación de las elecciones PASO que promueve el Gobierno Nacional en el marco del fuerte aumento de casos de coronavirus.

La reunión fue convocada hace más de un mes y se espera la participación de toda la dirigencia de la coalición opositora, entre los que aparecen los integrantes de la Mesa Nacional y los gobernadores del interior, que viajarán a la Capital para participar del encuentro.

Entre los participantes estarán el ex presidente Mauricio Macri, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el auditor general de la Nación, Miguel Ángel Pichetto.

También asistirán los titulares de los respectivos bloques parlamentarios de la coalición opositora, Humberto Schiavoni y Cristian Ritondo, por el PRO; Mario Negri, Luis Naidenoff, Alfredo Cornejo y Gustavo Valdés, por la UCR; Maximiliano Ferraro y Maricel Etchecoin, por la Coalición Cívica.

Por último, concurrirán los gobernadores del interior Gerardo Morales, de Jujuy, Gustavo Valdés, de Corrientes, y Rodolfo Suárez, de Mendoza.

Aunque la cita fue pactada hace casi un mes, uno de los temas más importantes a tratar será el intento de consensuar una postura unificada respecto a las elecciones PASO, que el oficialismo quiere suspender o posponer.

Por ahora, en Juntos por el Cambio existen algunas diferencias respecto a este tema: mientras algunos dirigentes creen que si los contagios siguen subiendo sería prudente postergar las PASO, otros consideran que no hay que alterar el calendario electoral a tan poco tiempo de las elecciones.

Para la oposición es importante llegar a una postura unificada debido a que el miércoles habría una reunión de Ritondo, Negri y López con el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, el interlocutor asignado por el oficialismo para discutir el calendario electoral.

De todos modos, las PASO no serán el único tema a tratar, ya que también se abordarán dos cuestiones claves: una evaluación del sistema de reparto de vacunas del Gobierno Nacional -que muchos dirigentes opositores consideran ineficaz y arbitrario- y un repaso de los últimos números de inseguridad, una preocupación que crece día a día en toda la Argentina y, en particular, en el Conurbano bonaerense.

La reunión será alrededor de las 18 pero está previsto que no se de a conocer el lugar donde ocurrirá, ya que la idea es que la prensa no concurra. Asimismo, adelantaron que luego del encuentro habrá un comunicado firmado por todas las autoridades de la coalición opositora con algunas definiciones respecto a los temas planteados en la mesa. (NA)