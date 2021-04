Empezó la construcción de una mega estación de servicio y todo sobre la tarjeta para entrar en Monte

--Buen día Juan. ¿Te quedaste en Bahía?

--Sí, pero vamos a tener que apurarnos si queremos ir a algún lado, me parece que se viene la noche.

--¿Te referís al avance de la pandemia y a la posibilidad de un corte de la circulación no solo entre provincias?

--Claro, fijate que la ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció que ya comenzó al Segunda Ola en el país, de ahí la necesidad de avanzar rápidamente en el tema de la vacunación.

--Ya que tocaste el tema, qué polémica armaste el domingo pasado cuando señalaste que la campaña de vacunación estaba manejada por La Cámpora.

--Y no me desdigo en nada, al contrario. Igual no entiendo cuál es el problema, si todo anda bien, como algunos aseguran, qué mejor que se diga quién maneja el tema. De todas formas, lo que mencioné, como te dije antes, fue denunciado por un intendente de la región.

--Hablando de intendentes, el de Coronel Rosales, Mariano Uset, dijo que cuando ve la cantidad de vacunas que llegan a Bahía se le “hace agua la boca”.

--Mirá, lo único concreto son las cifras oficiales y sobre 135 distritos bonaerenses, Bahía estaba en el lugar 113 y Rosales en el 118. Confiemos en que rápidamente se podrá vacunar a toda la población objetivo, según Núñez Farina en Bahía son 95 mil personas, de las cuales ya vacunaron a 25 mil.

--¿Y los hospitales cómo andan?

--Por ahora bien, pero los privados no quieren casos Covid porque les representa un fuerte impacto en sus ya destrozadas finanzas, pero obviamente no podrán dejar de atender.

--Los que deben estar más que asustados deben ser los propietarios de restaurantes y bares ¿no?

--Y sí... ven que todo se encamina a lo que pasó el año pasado. De hecho estiman que esta semana ya comenzarán a sumarles restricciones, esperemos que eso no ocurra

--Pese a todo se siguen abriendo más lugares.

--Exacto, debemos ser la ciudad con mayor oferta gastronómica, fijate que ahora hasta los viejos kioscos se van a convertir en lugares para comer.

--Me quedé pensando en lo que dijiste al principio, el hecho de que sigan las restricciones y me acordé lo que dijo el viernes, en LU2, el intendente de Monte.

--¿Te referís a que los propietarios, sin residencia fija, podrán seguir ingresando al balneario?

--Exacto, Dichiara habló de una tarjeta que les entregarán a los propietarios interesados, seguro que sabés bastante más.

--Sí, en Monte ya lanzaron una tarjeta de servicios que se llama MH Card, la cual se entrega de manera gratuita sólo a quienes son propietarios en esa ciudad, los cuales acceden a descuentos de entre 5 y 10 por ciento en las compras que realicen en más de 100 comercios del balneario.

--Entonces, ¿no es una tarjeta de crédito ni un carnet?

--Exacto, y no tiene ningún costo para quien la reciba. Si se llega a dar el corte del turismo en toda la provincia de Buenos Aires o en el país, como en esta oportunidad van a dejar entrar a los propietarios no residentes, la idea es identificarlos, y para no pedirles la escritura de su inmueble, pensaron en darle la tarjeta.

--Es decir que con esa tarjeta llego en auto a Monte y me van a dejar pasar...

--Sí, el titular, con los que venga en el auto, va a tener habilitado el pase para ingresar en Monte Hermoso. Al mismo tiempo se apunta a que sea un mimo para el contribuyente que se queja por el valor de las tasas municipales. De esta manera podrá acceder a descuentos de hasta el 10 por ciento, por ejemplo, en materiales de construcción o carnicerías, donde los números son altos.

--Me imagino que en temporada si se usa bastante la tarjeta, se puede conseguir un descuento importante.

--Eso aseguran, y al comerciante le produce un ahorro en la tasa de seguridad e higiene de acuerdo a la cantidad de descuentos que haga. Si bien para el municipio es una perdida chiquita, termina siendo una inversión porque moviliza un circulo virtuoso.

--¿Dónde se consigue la MH Card?

--Ya abrieron un local en San Lorenzo y Majluf.

--Bien, y sin querer nos metimos de lleno en nuestros temas comerciales, seguro algo de peso trajiste.

--Sí, y tengo la satisfacción que otra vez los hechos confirman una primicia que te tiré hace mucho, en septiembre del año pasado: la construcción de una superestación de servicio muy cerca de la Caminera, en la autovía Juan Pablo II.

--Me acuerdo. ¿Ya empezaron las obras?

--Sí, comenzaron con el movimiento de suelos. Va a ser una estación de servicio modelo de YPF, una de las más modernas del país, con tecnología de punta, un importante centro gastronómico y despacho de todos los combustibles, incluido GNC.

--Recordame quién encarará semejante inversión.

--El contador Fabio Rodríguez, quien también es dueño de la YPF de Monte y de la que hicieron en la zona de Cerri, y no hace mucho se desprendió de la ubicada en Cabrera y Pilmayquén. La idea es tenerla lista antes de fin de año, veremos.

--Ya que mencionás a la avenida Cabrera, el otro día me hablaste de un enorme local que están construyendo al 4200. ¿Averiguaste algo más?

--Sí, que pertenece a un empresario que ya tiene varios locales en ese sector, sobre todo destinados a la venta de autos premium, por ejemplo, los de la marca de los anillos entrelazados.

--Bueno, contame más entonces.

--Me comentaron que allí se levanta un amplio local de ventas, oficinas y taller de la firma BEMET, dedicada ejecución de trabajos en acero inoxidable para la decoración, construcción, industria alimenticia y petroquímica, y toda la gama de aplicaciones posibles.

--Me imagino que habrás estado en la inauguración de Grand Central, donde estaba Piazza.

--No. Esta vez te equivocás. La apertura será esta semana, pero me dijeron que quedó espectacular, así que la mejor de las suertes para el Tero y su hijo Nano, lo que sí estuve haciendo es recorrer el espinel de la actividad teatral en Bahía, realmente una lágrima.

--Claro, y ahora con mucho temor a que se cierre todo de nuevo...

--Por supuesto. A ninguna sala le conviene abrir con el aforo reducido, pero el Estado nacional y provincial vienen largando una serie de subsidios para sostener a que los espacios paguen la luz y el alquiler. Este año largaron otro muy interesante que se llama Reactivar Escenas para las salas de menos de 300 personas.

--Veo que viniste afilado, seguí...

--Antes la plata de la recaudación se dividía 70% para el elenco y 30% para la sala, si ahora se hace eso con aforo reducido, a la sala le quedan 1.500 pesos, no tiene sentido abrir. Entonces, este subsidio le paga a las salas el día de función, entonces, le queda el 90% de la recaudación al elenco y con el resto se paga Argentores, etc. Se apunta a que la gente vuelva al teatro, pero ahora está muy complicado.

--Esto involucra música también ¿no?

--Exacto.

--Te paso a otro tema, el otro día hubo un pequeño escandalete en la peatonal Alsina o al menos pareció eso. ¿Te pasaron algún dato?

--Sí, fue en uno de los locales de una reconocida cadena de zapaterías, cuyo titular ambos conocemos.

--¿Qué pasó?

--En realidad no pasó nada, solo un entredicho entre el gremio de Empleados de Comercio y el empresario en cuestión, porque había echado a tres empleadas.

--Algo más debés saber...

----Me dijeron que los despidos fueron con causa, no cumplían con lo que el dueño del local pretendía, y éste armó un informe con un acta notarial y al otro día se apersonaron varias personas del gremio que bajaron raudamente de una camioneta y se apersonaron pidiendo explicaciones.

--Me imagino. Un festín para los curiosos.

--Sí, todo terminó ahí, pero este empresario dice no aguantar más porque encima no despidió gente para achicarse porque está tomando más personal, pero asegura que le cuesta encontrar gente para la venta que quiera trabajar y entre, las cuestiones gremiales e impositivas, ya no da más.

--¿Quiere cerrar?

--Lo viene diciendo hace rato y ahora volvió a hacer alusión a esa posibilidad luego de 50 años de actividad y le reclama a la Corpo o a quién sea que lo defiendan.

--Lo que sí sé es que la crisis comercial no es patrimonio local ni mucho menos.

--No sé si no estamos mejor que otras ciudades. El otro día leí que los microcentros de Rosario, Córdoba, Mendoza, Mar del Plata y La Plata están desolados.

--¿Será cierto, como dice el Indec, que Bahía, con el 24% es una de las ciudades con menores niveles de pobreza? Te pregunto esto porque la calle está durísima.

--Mmm... Algunos investigadores sostienen que es muy posible que haya errores en la evaluación porque, por ejemplo, por la pandemia la muestra abarca menos hogares. Pero la cifra es un 9,4 % más baja respecto del primer semestre del año pasado, mientras que la tasa de indigencia aumentó un 5,6 %.

--Dos cortitas. ¿Algo para comentar de los actos por el 2 de Abril?

--Sí, una muy buena noticia, que ya se armó en la ciudad una filial del movimiento Jóvenes por Malvinas, integrados por chicos de unos 20 años, varios de ellos hijos de excombatientes. Es un movimiento juvenil no político, sino social-cívico para que los jóvenes de todo el país se sientan unidos en su amor a la Patria y a las Malvinas. Ahora empezarán a trabajar con la Muni de cara al 40 aniversario de la gesta.

--¿Y la otra novedad?

--No es novedad, sino mencionarte un hecho que no pasó desapercibido. La foto de Susbielles, Godoy y Feliú con el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Agustín Simone, y el subsecretario de Recursos Hídricos de la Provincia, Guillermo Jelinski. No deja de ser una buena noticia porque se anunció que las licitaciones comenzarán en abril y se harán llamados durante todo el año. Te confieso que es una muy buena novedad, pero me sorprende un poco.

--¿Por?

--Sinceramente pensé que, al tratarse de una gran inversión, 130 millones de dólares, iba a ser anunciada por el gobernador y en Bahía Blanca.

--Pensé que me ibas a decir que estabas sorprendido porque a ese encuentro no fue convocado el intendente.

--No, para nada, hasta lo imaginaba, este es un año electoral. Insisto, lo único que me sorprendió es lo que te comenté, aunque quizás pronto venga el gobernador a anunciar esas obras para terminar con el drama del agua.

--Ojalá ¿Qué tenés del ámbito policial o judicial?

--La semana que pasó, a plena luz del día, se produjo una modalidad de cuento del tío/salidera que no es tan habitual en nuestra ciudad, pero que evidentemente está pasando. Se inició en el microcentro y terminó con un botín de 150 mil pesos

--Dame detalles.

-- Me dicen que esto le pasó el lunes a un hombre de casi 90 años, que vive en el barrio Universitario y que fue, junto a su hijo, a cambiar dólares a una conocida agencia de la calle San Martín.

--Dale, seguí.

--Aparentemente salieron con esa cifra en pesos, dentro de un maletín, y se fueron en un auto a hacer algunos trámites. Uno de ellos en la calle Moreno al 1200. En ese lugar, el hijo bajó y su padre se quedó esperando en el auto con el portafolios. En un momento alguien se acercó a la ventanilla y le avisó al jubilado que tenía una rueda pinchada.

--Uhh. Y el hombre cayó en la trampa.

--Exacto. Descendió del vehículo y fue a observar, pero cuando giró sobre sus pasos el desconocido tampoco estaba y, lo que es peor, había desaparecido el maletín del interior del coche.

--Lo que no me dijiste, pero lo supongo, es que el ladrón o los ladrones hicieron un trabajo de inteligencia previo, venían siguiendo a las víctimas.

--No lo sé, aunque los investigadores no lo descartan. Sería mucha coincidencia que se haya tratado de un hecho al voleo y que les permitiera a los delincuentes un botín tan jugoso casi de casualidad, aunque todo puede ser.

--Bueno, se hizo re tarde y hoy el asado no puede fallar ¿no?

--Exacto, levantemos campamento y nos vemos en una semana. Felices Pascuas.