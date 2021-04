Emotivo acto en Bahía San Blas

Brisa del noroeste suave, cielo algo nublado, mucho moviento en la costanera, momentos y recuerdos de las históricas 24 horas un sábado por la mañana, así estaba la jornada, como sabiendo también el clima, que un homenaje al querido Gustavo Malek se avecinaba en el Paraíso de los Pescadores.

Dese el inicio el acto se corgó de emotividad, recordando anécdotas y momentos con Gustavo Juan Malek, un hombre ejemplar y querido por toda la comunidad, por su entrega, esfuerzo y constante compromiso con el desarrollo de la Villa Turística.

Encabezado por el intendente José Luis Zara, el delegado Marcelo Molteni y acompañado por los hijos de Malek, Mónica y Gustavo Eduardo, el acto fue acompañado por una importante cantidad de amigos, familiares, allegados, autoridades, vecinos y ocasionales turistas, en el cual se impuso el nombre del recordado vecino a la calle 35 de la localidad.

En el inicio de la celebración, se realizó un completo repaso de la vida de Malek, donde una vez más quedó reflejada la vida de un hombre de valores, de familia, trabajador incansable y siempre apostando por el crecimiento de la bahía y también de Carmen de Patagones.

“Todos los conocieron, sabían cómo obraba y como era. Yo me siento y toda la familia se siente muy orgullosa del padre que tuvimos y vamos a tener. Sus enseñanzas, su ímpetu y amor por el lugar hizo que muchas veces no fuera comprendido, no fuera justificado de las acciones que realizaba. Siempre desinteresadamente. Cuando ya no está la persona, uno comienza a reflexionar y se siente muy orgulloso de él. Que quede en el recuerdo su manera de pensar y obrar”, expresó su hijo, en representación de la familia.

Posteriormente, Marcelo Castronovo, concejal de Juntos por el Cambio, Marcelo Castronovo, relató distintas anécdotas.

“Esperamos llevar este legado que dejó Gustavo a las nuevas generaciones, sus nietos. Este proyecto – de reconocimiento- que presenté allá en 2017, tiene que ser la iniciativa de muchos más. Y fundamentalmente pensar que las tradicionales “24 horas” merece un espacio público que lo vamos a hacer desde el Concejo Deliberante, para recordarlo, para que además de la Plaza del Pescador, las tradicionales “24 horas” tengan un espacio para recordarlo”, enfatizó.

Por su parte, José Luis Zara, afirmó que hoy (por el sábado) “nos reunimos para recordar a don Gustavo Juan Malek”, e imponer su nombre en esta calle donde se lo vio transitarla tantas veces en su paraíso de los Pescadores.

“Haciendo un acto de justicia con un vecino que no solo era un entusiasta pescador, sino alguien comprometido con la comunidad y que en cada gesto emprendedor que tenía aportaba al crecimiento del Partido y, en particular, a su querida Bahía San Blas”, destacó.

Evocarlo, añadió, es homenajear a alguien que con mucho criterio, el CD supo nombrar vecino ejemplar allá por el año 2013, “porque don Gustavo Malek fue eso; un vecino que con su ejemplo supo sembrar un camino lleno de esperanza y virtudes”, agregó.

“Tomar su ejemplo para nunca dejar de pensar que las buenas acciones valen la pena dejarlas plasmadas. Gustavo Malek será recordado por toda la comunidad como la gran persona que fue, de valores intachables y de ejemplo vital. Su recuerdo permanecerá en las generaciones que tuvieron el privilegio de conocerlo, tanto como comerciante, como gran defensor de y promotor que fue de las bondades turísticas de nuestro distrito”, concluyó.

Estuvieron presentes, entre otros acompañando el momento, el Jefe de Gabinete y Coordinador Municipal, Fabio Bettinelli; el presidente del Bloque Juntos por el Cambio, Marcelo Castronovo, los concejales del mismo bloque; Romina Colombi y Ricardo Angos; el presidente del Bloque Frente Renovador, Ricardo Marino, autoridades educativas, de fuerzas de seguridad, representantes de instituciones locales y vecinos.

Rafael Emilio Santiago presente con un audio

A pedido de los organizadores, el colega Rafael Emilio Santiago, fanático de la pesca, las “24 horas” y Bahía San Blas, expresó mediante un audio que está muy bien que se recuerden a aquellos que inventaron cosas que nos entretenían y nos mantenían ocupados una vez año.

“Ponerle el nombre de Gustavo Malek a una calle de San Blas es por demás importante, Porque Malek, las 24 horas y San Blas ya son un sinónimo. Por eso hay que recordar a los buenos también”, expresó en parte de su alocución.

Placa recordatoria (con foto)

Luego de la imposición de la calle, integrantes de la Comisión Organizadora “Las 24 horas de Bahía San Blas” descubrieron una placa en adhesión al momento.

“Acompañamos la designación de la calle 35, con el nombre de Gustavo Juan Malek, en reconocimiento a su pasión, entrega y compromiso, durante toda su vida, por el Paraíso de los Pescadores”, (Integrantes de la Comisión Directiva de las “24 horas de San Blas” - Bahía San Blas, 3 de abril de 2021).