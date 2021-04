Padres bahienses reclaman presencialidad si Bahía vuelve a fase 2

El grupo de padres autoconvocados que realizó varias protestas por la falta de clases presenciales durante la primera ola de coronavirus analiza por esta horas acciones para pedir que las escuelas se mantengan abiertas si Bahía retrocede en los próximos días a fase 2 y reclaman que si hay virtualidad no puede ser la misma del año pasado.

Así lo confirmó Eugenia Díaz, una de las integrantes del grupo que días atrás se expresó a favor de mantener las clases presenciales y calificó la virtualidad de 2020 como "lamentable" en algunos casos por la falta de controles de autoridades escolares.

"No estamos ajenos a lo que está pasando con esta segunda ola pero en principio vamos a luchar siempre por la educación de nuestros hijos y nos gustaría que los gobiernos tomen decisiones en base a datos y no que se suspendan as clases por las dudas que se generen contagios", explicó.

"Creemos que lo que sucede en el Gran Buenos Aires no debería incidir sobre las decisiones del resto del país, ya que hay distritos o pueblos que cerraron las escuelas rurales. De todas formas, si se retrocede a fase 2, consideramos que las clases virtuales tienen que ser superiores a lo que fue el 2020", sostuvo.

En las últimas horas presentaron una carta dirigida a las autoridades de la Universidad Nacional del Sur en la que solicitan que se sincronicen las clases presenciales y virtuales y que se realicen controles sobre cómo se ofrecen esas clases a distancia.

También piden tener un plan alternativo ante la posibilidad de hacer cierres temporales como ha sucedido en otros lugares.

Consultada por la posibilidad de un conflicto judicial como el ocurrido en CABA, Díaz sostuvo que en Bahía la situación es distinta porque en Buenos Aires se reclamó por su autonomía para tomar decisiones en base a sus datos, tal como hicieron otras provincias

"Lo ideal es que las escuelas sigan abiertas y nos preocupa mucho la falta de respuesta de los distintos equipos directivos que nunca brindan respuestas. Y si claramente el plan B que tienen es una virtualidad como la del año pasado, sería lamentable", completó.