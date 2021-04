Sansinena: "Estamos disfrutando mucho este momento; merecemos esto y más", dijo Bowen

Por Mikel Iñurrategui / minurrategui@laneuva.com

El Torneo Federal A cerró ayer su tercera fecha y en la Zona A sólo quedan cuatro invictos entre los 16 equipos que la componen.

Entre ellos se encuentra Sansinena, que sumó su segunda victoria consecutiva tras conseguir un gran triunfo ante Huracán Las Heras, por 2 a 1, en Mendoza.

El albirrojo que conduce Sergio Priseajniuc suma siete unidades en el arranque del certamen, tras el empate sin goles ante Juventud Unida Universitario y el triunfo en el Luis Molina ante Camioneros por 2 a 1.

"Estamos disfrutando mucho este momento, hay un grupo bárbaro con muchas ganas. Nos merecemos esto y mucho más, hay mucho hambre de gloria y vamos a seguir dando batalla todos los partidos", le dijo Maximiliano Bowen a La Nueva. mientras regresaban de tierras mendocinas.

"Fue un partido parejo —contó—, los dos metimos un gol de pelota parada en el primer tiempo (Tormann a los tres minutos para el de Cerri y Agüero a los 16 para el local), a ellos se les complicó con la expulsión (Bruno Nasta, a los 40m.) y nosotros pudimos manejar un poco más la pelota. Estábamos tranquilos porque sabíamos que en cualquier momento íbamos a concretar de nuevo", agregó el cerrense, autor del gol del triunfo en el arranque del complemento.

Maxi Bowen, clave en el gran arranque del Tripero. Foto: archivo-La Nueva.



Con el triunfo ante los mendocinos, el "Tripero" quedó como escolta —junto con Juventud Unida— de los líderes Cipolletti y Deportivo Madryn, que marchan con un puntaje ideal.

El de ayer, además, fue el segundo encuentro como visitante, condición en la que acumula un éxito y un empate.

"Nosotros salimos a jugar a todas las canchas de igual a igual, tenemos buena intensidad y lo sabemos aprovechar", reconoció Maxi.

Martín García descuelga un centro ayer en la altura de Mendoza. Foto: prensa Huracán Las Heras.

Bowen es uno de los hijos pródigos del club y una de las piezas clave de este gran arranque de Sansinena, ya que marcó los dos goles que le dieron los dos triunfos al equipo.

"Trabajo mucho para estar entre los once titulares, es un sacrificio de todos los días. Gracias a Dios se me está dando, el equipo está bien y eso es lo que me deja tranquilo", agregó Chuky.

En lo sucesivo, el albirrojo recibirá en la próxima fecha a Sol de Mayo en busca de extender su gran presente.

Lo que viene

Villa Mitre y Olimpo se medirán en la próxima fecha de la Zona A, siendo uno de los partidos mas destacados de la programación.

El resto de los partidos serán los siguientes: Camioneros-Ciudad Bolívar, Cipolletti-Independiente CH, Círculo Deportivo-Estudiantes SL, Ferro GP-Peñarol SJ, Desamparados SJ-Deportivo Madryn y Juv. Unida SL-Huracán LH.

Posiciones

1º) Cipolletti y Dep. Madryn, 9 puntos

3º) Sansinena y Juv. Unida (SL), 7

5º) Huracán (LH), Ciudad Bolívar, Independiente (Ch), Sol de Mayo, Olimpo y Peñarol (SJ), 4

11º) Villa Mitre, 3

12º) Círculo Deportivo (NO) y Desamparados (SJ), 2

14º) Camioneros y Ferro (GP), 1

16º) Estudiantes (SL), 0