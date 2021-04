Desde la Cámara de Gimnasios aseguran que cerrar en fase 2 sería una "condena a muerte"

Desde la Cámara de Actividades Físicas y Deportivas que nuclea a los principales gimnasios de Bahía aseguran que no podrían cerrar sus puertas si la ciudad retrocede a fase 2 y que muchos no cuentan con espacios al aire libre para poder continuar abiertos como lo establecen los protocolos de esa fase.

"Estamos en permanente contacto con las autoridades municipales y con Bernardo Stortoni, responsable de Subsecretaria de Deportes y ellos están al tanto que desde nuestro rubro no surgen los contagios", aseguró Valeria Rodríguez, secretaria de CAFIDE.

"Preferimos ser prudentes en nuestra opinión sobre un eventual retroceso y confiamos que en el gobierno municipal van a hacer valer los datos de nuestro sector para evitar que se nos siga señalando como un lugar de contagios", dijo.

Luego opinó que si bien el aire libre es una alternativa, de ninguna manera podría como opción. "No somos una sociedad que vive al aire libre".

"En todo este año de pandemia no tuvimos ninguna medida de salvataje o ayuda y venimos trabajando desde agosto de 2020 con un aforo que es del 30%, la cantidad de gente que circula o viene a los gimnasios no genera producción de aire viciado en los locales", explicó.

Por último opinó que "no pueden tomarse medidas sobre un sector sin que los afectados participemos del análisis de la eficacia de tales medidas. El gimnasio al aire libre no es viable y no tiene sustento con respecto a las medidas que ya tomamos para garantizar el intercambio del aire en los salones", concluyó.