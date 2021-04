Omar Koop: “Es mi mejor momento en el Midget, pero sobre todo en la vida”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

Nada es casual en el presente deportivo de Omar Koop (44) dentro del Midget. Su protagonismo mayúsculo de las últimas convocatorias mecánicas responden a una conjunción de factores.

Podría decirse que al volante de Mayor Buratovich se le alinearon los planetas. Tomando como punto de partida el veloz medio mecánico que le provee Omar Villar, los buenos resultados responden fundamentalmente a un cierto orden en su rutina diaria.

"Es mi mejor momento en el Midget, pero sobre todo en la vida. Estoy muy bien en todo sentido, sobre todo anímicamente. Más allá de los altibajos lógicos del laburo, estar tranquilo te ayuda mucho a la hora de correr", destaca Koop, animador de primera línea en las dos primeras competencias centrales del Campeonato Invernal.

Esa armonía interna lograda inmediatemente tuvo repercusión en pista.

Un ejemplo de ello, el 2° puesto en la última competencia estival disputada previo a la irrupcicón del coronavirus.

Lejos de cambiar su esencia de piloto temperamental, aguerrido y veloz, Omar comprendió, a partir de esa dosis extra de calma y sensatez, que para alcanzar el éxito no siempre es necesario tener el pedal derecho aplicado a fondo...

"Se acomodaron las cosas en todo sentido. En el campo el trabajo marcha bien; tengo una señora que es de fierro y me banca en todas, y eso me da más tranquilidad. Antes estaba muy solo y eso me hacía enloquecer. Iba a la pista con la cabeza en cualquier cosa", remarcó.

"Hasta no hace mucho rompía, chocaba o volcaba--recordó--. Era siempre así. Por eso en su momento decidí parar. Cuando se acomodó el rompecabezas hablé con Omar, me dijo que el auto estaba listo y decidí retomar tranquilo. Me acuerdo que subí al podio en la primera carrera de invierno y gané la segunda".

—¿Te considerás un piloto áspero?

—La verdad que no. En el Midget siempre habrá roces. En mi caso siento que ya pagué el derecho de piso, teniendo que levantar o ceder en determinadas circunstancias. Creo que ahora hay que demostrar. Además, si hoy levantás te pasan por arriba. Para andar rápido hay que acelerar, y ahí siempre tendrás roces o toques. Pero nada con mala intención.

"Sí me considero temperamental, de ir siempre al frente. Creo que todos van a la pista a ganar. En mi caso, si tengo que hacer alguna maniobra riesgosa para avanzar lo voy a hacer sin pensarlo, aunque ahora entendiendo cuándo se puede acelerar y cuándo no. Además es la forma de probar el auto y probarse uno mismo", aseveró.

—¿Cuesta salir del pelotón y pelear adelante?

—Sí, la mitad de tabla es muy brava. Cuando lográs dar un salto también, porque no te tienen mucho en cuenta y te apuntan fácilmente. Pero cuando podés pelear adelante seguido ya te miran y respetan de otra manera. Aunque, sea quien fuera, nadie quiere levantar.

—De todos modos, las últimas fecha del Invernal corriste de igual a igual con los mejores...

—Sí, fue algo espectacular. Pude ganarle la semifinal a (Luciano) Franchi, (Roy) Altamirano y (Matías) Lastra Meler. Era una final de verano. Haber ganado esa carrera me indicó que el parámetro es muy bueno. Me falta redondear en la final, pero vamos por buen camino.

"Las cosas pueden salir bien o mal, pero el auto anda y uno se pone el casco sabiendo que está concentrado y en buenas condiciones, en todo sentido. Eso no me pasaba antes", cerró.

"Motiva mucho"

Desde su debut en el Invernal 2013, Omar Koop responde a las "órdenes" del ex piloto pringlense Omar Villar; hombre de mil y una batallas en esto del Midget.

"Motiva mucho correr junto a él. Pone mucho empeño en el auto y en tener todo bajo control. Yo no opino porque solamente viajo para correr; simplemente le digo que haga todo como si fuese a subirse él.

Además, a esta altura, ya conoce bien mi estilo de manejo, entonces eso le permite ponerlo a punto más fácil", comentó Koop.

"Es un loco que no para, está todos los días buscando y pensado cosas para mejorar, y haciendo nuevas cosas. Estoy en su taller desde el primer día y siempre sus autos tuvieron buen ritmo. En las tres últimas carreras oficiales corridas largué la final en primera fila, cosa que no logró ningún auto. Y él mucho tiene que ver en eso", valoró.

—¿De cara a lo que viene, qué objetivos te planteas?

—Sueño con ganar una carrera. El playoff obviamente es algo que quisiera cualquiera, pero a mí me desvela más una final de verano. El último campeonato quería terminar dentro de los 30, lo pude cumplir. Y el que viene, con estar dentro de los 20 sería fabuloso.