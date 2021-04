Suspensión de clases presenciales: ¿de qué lado de la polémica están los intendentes de la región?

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

El debate sobre la presencialidad en las aulas y la lucha político-jurídica entre el gobierno nacional y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue uno de los temas centrales de la agenda nacional durante esta semana.

El conflicto entre quienes defienden las clases presenciales y aquellos que abonan la idea de que deben ser suspendidas para reducir la circulación hoy se circunscribe a la zona del AMBA. Sin embargo, son muchos los dirigentes que creen que, al ritmo que vienen creciendo los contagios en todo el país, es muy probable que dentro de poco la polémica se instale en otras regiones.

Entre los intendentes del Sudoeste bonaerense las opiniones no contrastan tanto como las del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y el presidente Alberto Fernández.

No obstante, mientras algunos jefes comunales sostienen que la suspensión de las clases presenciales debe ser la última medida a tomar en caso de un aumento de contagios, otros opinan que toda decisión al respecto deben tomarlas las autoridades de Salud y de Educación, y las comunas deben limitarse a acatar.

Consultado por La Nueva., el intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay (Juntos por el Cambio), señaló que para analizar el tema desde el inicio hay que descartar que las escuelas sean un foco de contagio.

“En un universo de 70 mil estudiantes -a los que se suman otras 10 mil personas, entre docentes y auxiliares-, hasta mediados de esta semana solo se habían confirmado en Bahía Blanca 65 casos positivos en docentes, 49 en estudiantes y 10 en auxiliares”, detalló.

“Es una cantidad ínfima. Por eso, hasta el momento no vemos motivos para suspender la presencialidad en las aulas. Es nuestra visión y la vamos a defender. Al menos, en las actuales circunstancias”, agregó.

Héctor Gay.

En cuanto a la idea de que las clases presenciales propician la circulación comunitaria, Gay remarcó que actualmente hay un bajo nivel de ocupación de los medios de transporte público por parte de los estudiantes, inferior incluso al registrado antes de la pandemia.

El jefe comunal insistió en que, en base a los datos concretos de la realidad, “no hay razones por las cuales hoy no pueda haber presencialidad en las aulas”.

El intendente de Puan, Facundo Castelli (Juntos por el Cambio), ofreció una visión similar.

“En nuestros distritos las escuelas no son foco de contagio, porque es donde menos casos han aparecido y donde mejor se cumplen los protocolos.

En poblaciones chicas tampoco incrementan la circulación de personas, porque aquí los chicos van a la escuela caminando, en bicicleta o, a lo sumo, en vehículo con sus padres”, describió.

“Suspender las clases presenciales, en sitios como Puan, debería ser una de las últimas medidas a tomar y sólo si se complica mucho la situación sanitaria o surgieran focos en establecimientos educativos, algo que hoy no ocurre”, remarcó.

Mariano Uset.

Su par de Coronel Rosales, Mariano Uset (Juntos por el Cambio), señaló que hay que “agotar todas las instancias para sostener las presencialidad”.

“Más allá del enorme esfuerzo que hace el sistema y los docentes cuando hay que sostener la educación virtual, no alcanza ni iguala a la presencial”, dijo.

Esto, sostuvo, no tiene que ver sólo con los saberes que transmite la escuela.

“Yo sería el mismo sin saber cuál es la extensión del río Rhin o sin saber calcular el área de un trapecio, pero no sería el mismo si eso no me lo hubieran enseñado docentes que, además, en ese proceso educativo me corrigieron errores, me animaron a insistir, premiaron mi esfuerzo y enseñaron mucho más de lo que decía el manual del alumno bonaerense”, subrayó.

“Por eso insisto: no podemos reemplazar al docente por está nueva falsa dicotomía entre salud o educación. Un año (sin clases presenciales) es mucho tiempo; dos sería muchísimo más que el doble. Además, los protocolos del Consejo Federal han demostrado su eficacia y en virus no se propagó en nuestras escuelas”, añadió.

Raúl Reyes

El intendente de Coronel Dorrego, Raúl Reyes (Juntos por el Cambio), opinó en el mismo sentido.

“Tuvimos las escuelas cerradas cuando no era necesario hacerlo, durante el 2020, pero hoy sabemos con datos estadísticos que no son un foco de contagios. La escuela es muy importante. No sólo por los conocimientos que transmite, porque la escuela también es método, es rutina, y permite detectar situaciones en el alumno o en sus familias que de otra manera sería imposible. Un rato en la escuela es mejor que ninguno”, resaltó.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Otro de los que apuntó al rol de la escuela fue Javier Andres (Juntos por el Cambio), intendente de Adolfo Alsina.

“No se puede considerar sólo la idea de que las escuelas aumentan el nivel de circulación, sino también otros factores, como el desarrollo de los niños y las niñas. Durante 2020 abandonaron la escuela un 25% más de niños y niñas que en el 2019. Ese dato también hay que tener en cuenta a la hora de tomar una decisión”, subrayó.

De todas formas, los jefes comunales de Juntos por el Cambio en la zona coincidieron en que, si la situación epidemiológica se descontrola, consentirían en cerrar las escuelas.

“En caso de ser imperiosamente necesario cerrarlas durante un período determinado, hay que hacerlo”, opinó Reyes.

“Si hubiese un agravamiento que nos llevase a Fase 2, lo vamos a respetar (un cierre). Pero mientras tanto, y esto lo charlamos con el gobierno de la Provincia y con nuestros infectólogos, en base a los datos concretos que manejamos, entendemos que no hay razones por las cuales no pueda haber presencialidad en las aulas”, añadió Gay.

Para Andres, el límite sería el colapso del sistema sanitario.

“Las clases presenciales deben mantenerse siempre y cuando no se agote la capacidad de atención del sistema de salud; es decir, mientras no sea absolutamente necesaria la Fase 1”, dijo.

José Luis Zara.

El intendente de Patagones, José Luis Zara (Juntos por el Cambio), también opinó que en una “situación muy extrema” dentro de un establecimiento educativo puntual “sería lógico tomar una medida que afecte la presencialidad en las aulas”.

“Ahora, mientras se pueda contener a nuestros jóvenes y chicos en las escuelas, hay que hacer el esfuerzo. No es lo mismo lo presencial que lo virtual. El año pasado los chicos estuvieron un año encerrados, y ya todos sabemos lo que genera eso y la falta de contacto con sus pares”, dijo.

“Pero seamos claros: la presencialidad depende de que no se den focos de contagio graves. Si la situación se complica, alguna medida hay que tomar”, agregó.

Gustavo Notararigo (Juntos por el Cambio), intendente de Saavedra, añadió que no hay que considerar que la situación es igual en todos los distritos.

“En Saavedra hoy podemos darle continuidad a la presencialidad y, si hubiera una situación de colapso sanitario, recién ahí si suspender las clases”, dijo.

Lisandro Matzkin (Juntos por el Cambio), de Coronel Pringles, opino igual.

“Creo que hay sostener lo máximo posible la presencialidad (en las aulas) pero, si hay una situación límite, no veo mal suspenderlas por un período corto de tiempo”, dijo.

El jefe comunal de Tornquist, Sergio Bordoni (vecinalista), dijo que mantener las clases presenciales es “una obligación moral”.

“Es una obligación moral mantenerlas mientras la pandemia lo permita. Hoy estamos en Fase 3, pero no tenemos contagios en las escuelas; en este contexto, donde se puedan tener clases presenciales, hay que tenerlas”, opinó.

Acatar lo que decidan la Provincia y la Nación

Otros intendentes de la región, si bien también llamaron a defender la presencialidad en las aulas, son de la idea de que las comunas deben acatar lo que decidan las autoridades.

Uno de ellos es el intendente de Monte Hermoso, Alejandro Dichiara (Frente de Todos), quien dijo que tiene plena confianza en las decisiones que tomen el gobierno nacional y provincial, “basados en los informes de especialistas y sanitaristas”.

Alejandro Dichiara.

“El contacto con las autoridades de Salud y Educación es permanente, y en caso de que haya casos y debamos cerrar escuelas comprometidas lo vamos a acatar. Nuestro objetivo prioritario no cambió: cuidar la salud y la vida”, enfatizó.

El intendente de Coronel Suárez, Ricardo Moccero (Frente de Todos), dijo que se debe entender que la decisión no depende de los jefes comunales, sino de los ministerios de Salud y de Educación.

“Hoy seguimos con el mismo protocolo: si no hay contagios en las escuelas, continúan las clases presenciales; y, si hay algún brote, se aísla a la burbuja y se suspenden las clases para ese grupo”, describió.

“Ahora bien, si de Gobernación me dicen que la velocidad de contagio es muy alta, que en las escuelas tuvimos contagios, y me indican que hay que suspenderlas, serán suspendidas. Por ahora lo que nos han dicho es que no es necesario suspenderlas, pero la velocidad de contagios hoy en Suárez es alta y retrocedimos a Fase 3”, añadió.

“La presencialidad está bien mientras no haya contagios”, completó.

Carlos Bevilacqua.

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua (Acción por Villarino), dijo que no hay que olvidar que este es un tema que excede la competencia de los jefes comunales.

“Soy partidario de defender la presencialidad en las escuelas y la continuidad de tantas otras actividades con sus respectivos protocolos, pero de la misma forma soy respetuoso de las medidas que puedan tomar el ministerio de Salud y el de Educación por indicación de sus organismos técnicos. Si establecen que es riesgoso, soy partidario de respetar las decisiones que se tomen y que estén bien fundamentadas”, cerró.