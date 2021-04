¿Qué hay que hacer cuando se confirma que una mascota tiene coronavirus?

Audionota: Danilo Belloni

“Lo ideal es evitar que el animal salga de la casa y, además, extremar las medidas de limpieza. Si es una sintomatología leve puede permanecer adentro, pero si no hay que comunicarse con el veterinario para que indique los pasos a seguir. Dependiendo de la gravedad de los signos, se realizará el tratamiento”.

Como las mascotas, principalmente gatos y perros, también están expuestos a contagiarse de Covid-19, lo ideal es estar atentos a cualquier modificación en sus comportamientos.

Para la Méd. Vet. Jessica Guajardo (MP 10060), titular del Distrito 7 del Colegio de Veterinarios de la Provincia de Buenos Aires, que incluye al partido de Bahía Blanca, los síntomas en los animales son los mismos que aparecen en los humanos.

“Son similares. La mayoría de los perros y gatos son asintomáticos o presentan signología respiratoria y/o digestiva moderada de resolución rápida. Los signos son muy leves”, señaló.

“Hasta ahora no se conocen casos fatales ni cuadros severos. Los que murieron fueron por otras causas preexistentes”, comentó.

“Sí existe la transmisión entre gatos, pero sólo en condiciones experimentales y con importante carga viral. No está comprobado por vía natural”, sostuvo.

Guajardo dijo que los felinos son más susceptibles a enfermarse de Covid-19.

“Esto es por el receptor ACE2 felino, que permite el ingreso del virus a la célula. Ese receptor tiene un 83 % de homología con el receptor humano”, explicó.

También afirmó que la confirmación del positivo en las mascotas se realiza con hisopado.

“Se hace a partir de las secreciones nasales, de orofaringe y también por las heces. A esas muestras se les realiza el PCR y sale el diagnóstico”, explicó.

—¿Se sabe cuáles son las variantes que han contagiado a gatos y perros?

—Sí, se conoce a partir de la PCR. Los primeros casos fueron por la original. En este marzo apareció un reporte de perros y gatos contagiados por la variante británica, en Reino Unido.

“El porcentaje de animales contagiados es muy pequeño respecto de los millones de personas infectadas en todo el mundo”, dijo Guajardo.

“En octubre de 2020 salió un reporte, respecto de los Estados Unidos, que decía que desde el inicio de la pandemia sólo 40 animales, entre perros y gatos, se habían diagnosticado como positivos”.

—¿Existe evidencia de contagios de coronavirus de perros o gatos a humanos?

—Hasta el momento no. Los gatos y perros no son fuente de infección de Covid-19 para las personas. En forma contundente lo aseguran distintas entidades como la OMS (Organización Mundial de la Salud); la WSAVA (Asociación Mundial de Pequeños Animales) y la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal).

—¿Hay casos de animales que se hayan contagiado de humanos?

—Sí. Desde que comenzó la pandemia se reportaron contagios en todo el mundo, sobre todo en gatos y perros. Pasó porque sus tutores eran portadores asintomáticos o positivos.

“Los primeros casos fueron en Bélgica, Hong Kong, Reino Unido y Brasil, y en Nueva York. Pero el número de animales infectados es muy pequeño en comparación con los millones de personas afectadas.

“Además se infectaron tigres y leones en el zoológico del Bronx, de cuidadores asintomáticos, y visones de criadero en granjas de Francia, Países Bajos y Dinamarca”.

—¿Hay que tener un cuidado especial ante la presencia de animales contagiados?

—Los lineamientos conocidos hasta ahora: lavado de manos en forma frecuente; uso de alcohol en gel y barbijo o tapabocas y distanciamiento social.

“Insisto: como no hay evidencia científica respecto de la transmisión por parte de los animales, no deberíamos cuidarnos de ellos. Se hablaba del pelo, que podría ser un transmisor, pero eso no está comprobado. Algunas de estas cuestiones se fueron actualizando con el paso del tiempo”.

—¿Y cómo debemos cuidar a los animales?

—Mantener hábitos de higiene y limpieza. Limpiar muy bien elementos como bebederos y comederos, cuchas y mantas y lavarnos las manos antes y después de tocarlos.

“Si hay personas positivas a Covid-19, alguien más de la familia se debería ocupar de los animales mientras transcurre la enfermedad. Si se trata de una persona que vive sola, que extreme las medidas de limpieza y que use barbijo cuando esté en contacto con el animal, por ejemplo”.

—¿El cuidado por contagio es sólo para perros y gatos? ¿O hay que extenderlo a aves u otros animales?

—Ratones, pollos y patos no parecen contagiarse, ni transmitir la infección. Al menos en condiciones de laboratorio. Mamíferos como hámsters, visones, cerdos, conejos y ciervos de cola corta pueden infectarse, pero en condiciones experimentales.

“Estos hallazgos se basan en una pequeña cantidad de animales y no indican si pueden propagar la infección a las personas. Se deben realizar más estudios, ya que aún no se sabe cómo el virus actúa en diferentes especies”.

“El confinamiento no sólo estresa a las personas”

En coincidencia con el Día Mundial del Veterinario, que se celebra hoy como todos los últimos sábados de abril de cada año (desde el año 2000), se aprecia que la realidad de la profesión como consecuencia de la pandemia se ha reconfigurado.

—¿Los veterinarios tienen más trabajo que antes?

—Sí. Por la pandemia los dueños permanecieron más tiempo en la casa y pudieron ver, en contacto estrecho, con más detalles a su perro o gato. Así, muchos se pusieron al día con las vacunaciones y otros cuidados.

“La pandemia, o el confinamiento, no sólo estresa a las personas, sino también a los animales, apareciendo patologías como lamido obsesivo, problemas urinarios, trastornos de ansiedad y demás. En muchos casos, están dentro de la casa las 24 horas los 7 días de la semana”.

—¿Habrá una vacuna contra el coronavirus para las mascotas?

—En un futuro podría ser. Pero la vacunación en perros y gatos no es una prioridad en el corto y mediano plazo. Los principales esfuerzos, hoy, están direccionados a la salud humana.

“La vacunación de grandes simios y felinos silvestres, así como algunos mustélidos en peligro de extinción, se hizo con el objetivo preservar estas especies del SARS-CoV-2, ya que se ha demostrado su susceptibilidad en mayor o menor grado. Pero hoy no es una prioridad, claramente”.