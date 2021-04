Gay dijo que el retroceso de fase fue consensuado con Provincia y confirmó presencialidad en escuelas

Tras el retroceso de Bahía Blanca a fase 3 y las nuevas restricciones que empezarán a regir desde mañana, el intendente Héctor Gay encabezó una conferencia de prensa para dar a conocer que la medida fue consensuada con el gobierno de la provincia de Buenos Aires.

Además, hizo anuncios de exención de tasas municipales para comercios y si bien las clases presenciales seguirán habilitadas en fase 3 hizo una férrea defensa de las mismas al asegurar que de 3.200 burbujas en los diferentes colegios, unas 87 fueron aisladas en poco más de mes y medio de actividad.

El jefe comunal también anunció que gestionan la llegada de profesionales de salud para ampliar la capacidad del Hospital Militar y el de Puerto Belgrano a través de contactos con el Ministerio de Defensa. "Hicimos gestiones con el senador del Frente de Todos, Marcelo Feliú, que se ofreció para realizar algunas gestiones y ahora esperamos respuestas", dijo.

"Hace 10 días estuve personalmente con el gobernador Axel Kicillof y me pidió que no tomemos medidas aisladas porque sino iba a ser un aquelarre. Todo lo que hicimos o no hicimos en estos días fue de manera conjunta con el gobierno bonaerense", sostuvo.

Gay opinó que pese a que el sistema de salud se ve saturado "no hay un colapso sanitario", ya que el sistema privado de salud tiene capacidad para incrementar la cantidad de camas. "Muchas clínicas privadas restaron camas para coronavirus para hacer intervenciones o tratar otras enfermedades, por eso el sistema actual tiene menos capacidad", dijo

"Las que hoy no se destinan a COVID-19 están destinadas a otras enfermedades o intervenciones y para resolver esto el gobierno bonaerense va a pagar un bono de 42.000 pesos diarios por cada paciente con COVID que puedan alojar", sostuvo.

En otro tramo de la conferencia y ante la restricción de actividades que tendrán varios rubros, Gay anunció que en las próximas horas enviará un proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante para eximir de las tasas de seguridad e higiene, ocupación del espacio público y publicidad a comercios de indumentaria, instituciones educativas privadas, talleres y academia y cines y teatros.

Por último anunció que crearán dos nuevos centros de testeos en la terminal de ómnibus y el centro Cono Sur para detectar casos positivos y que el aumento de contagios que se dio en los último días tiene que ver con la mayor cantidad de test que se realizan.

"Bajar a fase 3 no implica cambios en el sistema educativo y si bien no tenemos incumbencia para definir sobre ese tema nos hemos expresado a favor de que continúe la presencialidad en las escuelas, ya que hemos y visto la incidencia negativa que tuvo la no concurrencia de los chicos el año pasado", opinó.

"Al día de ayer, de las 3.200 burbujas en los distintos niveles había 87 en aislamiento, y no significa que esos estén todos contagiados. Además, sabemos que de 70.000 alumnos en todo el sistema, hasta ayer había apenas 47 casos positivos según datos oficiales; mientras que del personal docente y auxiliar, que son 10.000 personas, había 88 contagios. Esto no es verso, es la realidad", sentenció.

Para finalizar, el intendente dijo que quizás en algún momento haya que bajar a fase 2 y "así será" si es que resulta necesario.