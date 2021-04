Guido Pella, fútbol y básquetbol, la agenda deportiva del lunes

Básquetbol

- Con nueve partidos, continuará hoy la acción de la NBA:

20.00, Pistons vs Cavaliers

20.30, 76ers vs Warriors

20.30, Celtics vs Bulls

21.00, Pacers vs Spurs

21.00, Heat vs Rockets

21.00, Wizards vs Thunder

21.00, Bucks vs Suns

22.00, Nuggets (Facundo Campazzo) vs Grizzlies

23.00, Lakers vs Jazz

Fútbol

- Se completa la décima fecha de la copa de la Liga Profesional:

19.00, Banfield vs Platense

- Habrá cuatro partidos de la sexta fecha en la Primera Nacional:

14.00, Nueva Chicago vs San Martín T

16.00, Tigre vs Dep. Maipú

18.00, Chacarita vs Belgrano

18.00, Quilmes vs Agropecuario

- La Premier League inglesa ofrecerá hoy un encuentro:

16.00, Leeds United vs Liverpool

Tenis

- Se pone en marcha para el bahiense Pella el ATP 500 de Conde de Godó, que se lleva a cabo en Barcelona:

8.40, Guido Pella vs Kei Nishikori (Japón)