El presidente ordenó retirar las vallas en la Residencia de Olivos

El presidente Alberto Fernández ordenó esta mañana retirar las vallas que se habían colocado durante la madrugada alrededor de la residencia presidencial de Olivos.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Mandé a retirar las vallas que durante la noche puso la Policía Federal en Olivos. Ordené que no quiero vallas. Las habían puesto preventivamente por la violencia de la manifestación en la que estuvo Patricia Bullrich la otra noche y por temor a que volvieran", explicó el mandatario esta mañana en declaraciones al sitio Data Clave.

Al ser consultado sobre si había dado la orden de colocarlas, el jefe de Estado respondió: "No. Yo ni estaba enterado de eso. Esta mañana, cuando me lo contaron, di orden de retirar las vallas de inmediato. Fui yo quien dispuse retirar las vallas de Plaza de Mayo que había puesto el gobierno anterior y algunos están diciendo que ahora hice ponerlas en Olivos. Y eso no es cierto". (Télam)