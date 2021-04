ViewSonic ProLeague: Fecha 4

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

La ViewSonic ProLeague está más caliente que nunca y los equipos salen a jugar sabiendo que esos puntos les permitirán entrar en los Playoff. En una tarde de viernes sumamente entretenida con partidas muy vibrantes, los enfrentamientos se dieron entre WAP vs Villa Mitre, Olimpo vs Libertad y Sansinena vs Rookbird.

WAP vs Villa Mitre

La primer partida de la tarde se la disputaron las escuadras de WAP contra Villa Mitre en de_mirage. La primera ronda se la llevaría Villa Mitre inaugurando el marcador de lado TT aunque la situación la revertiría WAP empatando directamente en la segunda ronda. Esta tendencia se repetiría en la tercer y cuarta ronda, antes de que WAP sacara ventaja y pusiera el marcador 6-2. Con un maravilloso planteo por B, los chicos de Villa Mitre pudieron sacarle la tercer ronda a WAP de lado TT antes de que estos últimos expandieran su ventaja hasta un 12-3 antes de llegar al cambio de lado. Ya desde el lado CT, la escuadra de Villa Mitre logró defusear y ganar la primer ronda. WAP logró ganar un par de rondas más para poner el marcador 14 a su favor, antes de que Villa Mitre hiciera lo impensado: sacarle 7 rondas y terminar la partida 16 a 10. Felicitaciones a ambos equipos por el nivel de juego que demostraron en esta primer partida.

Olimpo vs Libertad

La segunda partida de la tarde se jugaría entre los chicos de Olimpo y Libertad. Por un lado tenemos a un Olimpo que viene haciendo un campeonato de primer nivel, disputando la punta de la tabla con WAP y por el otro tenemos a Libertad, quien todavía no pudo ganar ninguna partida y no logro encontrarse en esta edición de la ViewSonic ProLeague. La partida se jugó en de_vertigo que es un mapa que los chicos de Olimpo ya tienen más que masterizado. La partida arrancó en favor de la escuadra aurinegra quienes ganaran 5 rondas seguidas antes de perder la primera ante los chicos de Libertad. La partida seguiría su curso y Olimpo ganaría 3 rondas mas antes de que Libertad logre sacar su segunda y tercer ronda desde el lado de TT. Estas serian las unicas rondas que lograria sumar Libertad ya que los aurinegros siguieron con su ritmo y la partida terminó 16-3.

Sansinena vs Rookbird

La ultima partida de la fecha se jugaría en de_inferno por parte de Rookbird y Sansinena. Desde el lado de TT Sansinena logró ganar las primeras 4 rondas antes del despertar de los chicos de Rookbird, quienes supieron amortiguar muy bien la situación frente a un full buy por parte de Sansinena. Lamentablemente la escuadra de Rookbird volvería a caer frente a Sansinena que sin subestimar a su rival, metió 6 rondas seguidas llevando en 10. Rookbird pudo encontrar 2 rondas mas y poner el marcador en 3 antes de que la escuadra de Sansinena siguiera su camino a la victoria y terminara la partida en 16-3.

Los esperamos a todos este viernes a partidas de las 19hs en https://www.twitch.tv/elcubildelmal para vivir la ultima fecha de la ViewSonic ProLeague antes de dar paso a los Playoff.