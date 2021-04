Amor por los Combatientes: hace 11 años, una charla en la escuela les cambió la vida

Anahí González Pau

Cuando los Veteranos de Malvinas brindan su testimonio en las escuelas para mantener viva la memoria suele repetirse la misma escena: caras atónitas, y el silencio.

Los mayores, recuerdan; los más jóvenes, se asombran. Todos, se emocionan.

Así pasó hace 11 años en la Escuela Juan Bautista Alberdi Nº 9, de Dufaur, en Saavedra, cuando los veteranos Alfredo Arley y Néstor Iriarte (de Pigué) y Rubén Brodsky, Rubén Rohwein y Héctor Sauer (Coronel Suárez), moderados por el historiador Oscar Teves, compartieron sus vivencias en Malvinas.

En el público había mucha gente, entre ellos cuatro alumnos que se sintieron muy conmovidos por los relatos. Ellos eran Camila L'Hoste, Lucía Costanzi, Eugenia Cleppe, y Leandro Reyna Gandini ¿Qué podían hacer, con tan solo 14, 15 y 16 años, para apoyar a quienes lucharon por la patria?

“No era la primera vez que escuchaba sobre el tema. Mi mamá es Profesora de Historia y en casa siempre hubo libros, pero escuchar sus vivencias de primera mano es distinto: nos tocó a cada uno de los que estábamos ahí”, contó Leandro Reyna Gandini.



Rubén Brodsky, Héctor Sauer, Leandro Reyna Gandini, Rubén Rohwein, Lucía Costanzi, Eugenia Cleppe, Alfredo Arley, Camila L'Hoste y Néstor Iriarte.

“Nos quedamos encantados, no con la historia, ni con la parte técnica, sino con la emoción y sentimiento con que la contaron y transmitieron”, dijo.

Entonces, tuvieron la idea de hacer un monumento para rendirles homenaje.

Con el apoyo de la delegada de Dufaur, Marisol Cleppe, y gracias al diseño ad honorem del arquitecto de Pigüé, Yamil Sevenant Sánchez, el monumento se inauguró en noviembre de 2011 y se colocó en la entrada del pueblo.

“Nos encantó desde el primer momento, porque en su sencillez están contenidas todas las aristas que formaron parte de esa historia. Está cargado de referencias geográficas, bélicas y religiosas sobre el conflicto”, dijo.



El monumento, iluminado, en la vigilia. Crédito: Walter Ditrich.

El grupo de jóvenes decidió ir por más y desde 2012 son los organizadores de la vigilia que se realiza cada 1 de abril. En esa fecha, convocan a la comunidad a peregrinar, con antorchas y la imagen de la Virgen, desde la capilla San Juan Bautista hasta el monumento.

“El objetivo es rendir un merecido homenaje a los Caídos y Veteranos desde nuestra pequeña comunidad. A pesar de ser un acto sencillo es muy emotivo”, dijo.

“Decidimos hacer la vigilia para poder contar con la presencia de los veteranos y poder darles el respeto y homenaje a ellos y a sus compañeros que quedaron en Malvinas”, explicó.

Con protocolo. La emocionante vigilia que tuvo lugar el último 1 de abril.

A 11 años de la charla: ¿Qué piensan estos jóvenes sobre los veteranos?

Leandro Reyna Gandini (25)

“Son héroes porque acudieron al llamado y defendieron a la patria en nombre de todo el pueblo argentino, muchos de ellos hasta perder la vida; y otros, la defendieron y continúan defendiéndola cada día manteniendo viva la memoria y luchando para que hechos como estos no vuelvan a suceder”.

“Cuando defendieron territorio argentino con su vida, tenían la edad que hoy tengo yo, incluso muchos de ellos más jóvenes. Formaron parte de uno de los hechos históricos recientes más importantes de nuestro país”.

“Me impacta que los protagonistas te cuenten la historia. Todos conocemos la parte histórica de los hechos a través de libros, pero cuando a eso se le suman las emociones de quienes escribieron la historia, toma otro significado. Los manuales de historia no reflejan los sentimientos de los veteranos, el dolor que atraviesan día a día”.

Camila L'Hoste (26)

"Me conmueve su entrega, cómo dieron todo hasta el último momento y cómo siguen luchando todos los días, a pesar de que la guerra terminó hace años”.

“No solo me impactan los relatos sino que, además, algunos de ellos son con mucho humor. Es increíble como, de un momento tan terrible que vivieron, pueden contar situaciones difíciles, encontrando en ellas algo divertido”.

Lucía Costanzi (27)

“Conmueve el significado cultural, histórico y emotivo que posee. El sentimiento de pérdida que representa para las familias, para todos y te hace compartir la tristeza de esa época”.

“Hay relatos desgarradores de situaciones muy difíciles que vivieron. Impacta la tristeza al hablar de algún compañero que quedó en las islas y del esfuerzo que hacen para salir adelante todos los días...y que varios no lo superan”.

Eugenia Cleppe (26)

“Lo que más me conmueve, no solo es que es un hecho histórico argentino, sino el contexto social y político en el que se dio. Que esos chicos/hombres de 18 años, se armaran de valor y partieran a Malvinas, a un terreno desconocido a enfrentarse con algo inimaginable. Su coraje, su fuerza, su corazón. Su lucha diaria no solo en la guerra sino también posterior a dicho conflicto”.

“También la fortaleza al contar sus historias, la manera de hablar de algo tan trágico para ellos y para el país. La importancia de la familia, sus mujeres, la sociedad, antes y después de la guerra”.

Marisol Cleppe (45), delegada de Dufaur

“Lo que más conmueve de Malvinas es que es un hecho histórico, que es argentino, que implica una pérdida importante territorialmente y que hoy tengamos a sus protagonistas contando esa historia mediante la cual nos la hacen vivir”.

“En el relato de ellos se siente el dolor que aún después de 39 años siguen teniendo y la lucha diaria que llevan para superar esos momentos difíciles que tuvieron que pasar”.