Nuevas restricciones: Axel Kicillof espera definiciones del Gobierno nacional

El gobierno bonaerense espera decisiones del Gobierno nacional que impacten tanto en la provincia como en Capital Federal, indicó hoy Infobae.

Ayer Kicillof conversó con el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta luego de conocerse la cifra de más de 16.000 contagios en Argentina, de los cuales 8.063 correspondían al territorio bonaerense y 1.707 al porteño.

Infobae asegura que "la intención de la administración bonaerense es que Nación defina políticas similares a las que se aplicaron en el pico de contagio 2020 y que la Ciudad también se pliegue".

“Si no es nacional y consensuado entre las tres administraciones no va a funcionar”, explicaron fuentes cercanas del gobernador. “Si no hay controles, no sirve”, agregaron.

Provincia está estudiando la situación epidemiológica, aunque no tomaría decisiones en las próximas horas hasta tanto no se sepa qué harán la Ciudad y Nación. Desde esta semana hay restricciones horarias para la nocturnidad y la prohibición de reuniones sociales de más de diez personas en 110 municipios.

Aparentemente Kicillof no va participar de la reunión que tendrán Fernández y Rodríguez Larreta el próximo sábado por la mañana en Olivos.

Más temprano, el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, había dicho en Radio del Plata que le gustaría que las decisiones a tomar sean “con medidas nacionales”.

“Va a haber que dictar de base medidas nacionales y después que cada jurisdicción se adecuará como se hizo el año pasado”, agregó Gollan. (Infobae)