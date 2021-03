La reapertura de los cines trae algo de alivio para los trabajadores del sector

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

La reapertura de las salas de cine en nuestra ciudad es inminente. Y ello traerá cierto alivio de las alrededor de 20 personas que desarrollan tareas entre las dos cadenas que brindan este servicio y que hace un año cobran en forma irregular sus salarios.

“Han sido tiempos muy difíciles para los trabajadores del sector y también para los empresarios, porque indudablemente que este sector fue uno de los más golpeados por la pandemia, a tal punto que cumplimos un año sin poder abrir”, señaló Marisel Anchuvidart, secretaria general adjunta de la seccional local del Sindicato Único de Trabajadores del Espectáculo Público (SUTEP) .

Aunque ya están en condiciones de funcionar e incluso ya hubo reaperturas en varias ciudades del país, en la nuestra aún no hay una fecha determinada.

“Ya tenemos los protocolos aprobados, pero aún no nos definieron qué día volverán a abrir las salas en Bahía. Se habla del jueves 11 y creemos que no se demorará mucho más, aunque primero nos deben citar para realizar las capacitaciones para desarrollar los protocolos de prevención, tanto para nosotros como para los asistentes, que se deban poner en marcha”, explicó.

El protocolo aprobado por la provincia de Buenos Aires restringe el aforo al 30% de la capacidad de cada sala.

“Será muy difícil que la actividad sea rentable en esas condiciones. Particularmente, en Bahía, pedimos que habiliten el 50%, ya que aquí los casos están en baja, y nos dijeron que era probable que así sea”.

En nuestra ciudad, existen dos cadenas de cines (Cinemacenter y Cines del Centro), que agrupan a alrededor de 20 personas.

“Uno de los problemas es que la pandemia también afectó la filmación de películas, por lo que las opciones para poner en cartelera no son muchas. Y también es verdad que las distribuidoras están especulando, porque no quieren lanzar un gran estreno cuando a las salas podrán entrar poca gente”.

Pese a esas limitaciones, el pedido del gremio es que todos los empleados sean citados para volver a trabajar.

“Obviamente que después cada uno evaluará su situación, ya que sé que hay compañeros que consiguieron trabajo en otros lugares. Nosotros tenemos también a quienes desempeñan labores en forma part time, que son aquellos que son llamados en caso de necesidad, ya sea para reforzar fechas especiales o cubrir suplencias o enfermedades”.

La cuestión salarial fue uno de los escollos más difíciles de afrontar por los trabajadores.

“Pasamos momentos terribles. Al principio cobramos únicamente ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción). Nosotros tenemos básicos que no alcanzan los 40 mil pesos, por lo que nos teníamos que arreglar con poco más de 20 mil por mes. En julio logramos un acuerdo con la Cámara del Cine para cobrar el 75% del salario, pero en este sentido debemos recordar que no hubo paritarias en 2020, por lo que perdimos muchísimo poder adquisitivo. Sin ir más lejos, en enero sólo cobramos Repro de 10 o 12 mil pesos en algunos casos y otros poco más de 20 mil. Es imposible vivir con ese ingreso”.

"Y hace unos días, constatamos que los compañeros de Cinemacenter no han percibido su sueldo correspondiente al mes de enero. Y en los recibos, que fueron previamente enviados antes del cobro, se pautó una ayuda de Cultura ($14.000) que no fue abonada. En su lugar, se depositó una diferencia que alcanza el 75% del acuerdo 223 Bis. El porcentaje abonado se trata de un monto que no fue acordado con el gremio y por eso tuvimos pedir una audiencia en la delegación del Ministerio de Trabajo", dijo.

Y agregó: "En esto debo diferenciar el comportamiento de los propietarios de los Cines del Centro, que siempre cumplieron con el pago de los sueldos, e incluso de los aguinaldos, de sus empleados".

"Por eso digo que la vuelta nos trae un poco de alivio, pero también es cierto que existe mucha preocupación por el tema salarial", añadió.

Para dar un ejemplo de la perdido de los salarios, Anchuvidart se comparó con los empleados mercantiles.

“Nosotros siempre estuvimos parejos con Empleados de Comercio, pero ahora nuestra escala es prácticamente la mitad de la de ellos, con igual carga horaria y nosotros incluso haciendo trasnoche y trabajando fines de semana”.