"Nada justifica la reacción", dijo el motociclista agredido en pleno centro

El último viernes una particular situación llamó la atención de quienes circulaban por Chiclana y Belgrano, sobre las 19 horas.

Con el correr de los minutos, las imágenes de un taxista agrediendo a un motociclista se viralizaron.

"Estoy muy dolorido, con mucho dolor en la cintura. Me hicieron estudios en el Hospital Municipal el viernes a la noche, pero no salió nada, así que será consecuencia de los golpes. Habrá que esperar unos días a que se pasen. Me dijeron que haga reposo y me dieron desinflamantes y calmantes", relató Guillermo Sanz.

Este vecino bahiense, de 57 años, soportó una salvaje agresión cuando quedó encerrado entre una camioneta y un taxi y golpeó su rueda trasera contra el automóvil.

"Yo iba circulando con la moto por Chiclana, venía de hacer una diligencia para un amigo que justamente estaba accidentado. Al llegar a Belgrano corta el semáforo en amarillo y una camioneta que parecía Berlingo o Partner paró en el medio de la calle, por lo cual yo freno sobre la senda peatonal", comenzó.

"La camioneta intenta retroceder, por lo que tengo que cubrirme, estoy con un vehículo de dos ruedas. Empujo con los pies hacia atrás y habré hecho tres o cuatro centímetros y con la rueda toco el paragolpes del taxi", continuó.

"Ahí siento que el taxi me empuja hacia adelante. Me bajo, me voy hacia la ventanilla a preguntarle si está loco o qué le pasa que me empujó con el taxi, porque por más que yo lo haya tocado con la rueda, no era para empujarme. Me dice que yo lo pasé mal y yo lo pasé en Alsina, por la izquierda. Intenté tocarle el hombro, como para que se calme y le dije que venía haciendo pavadas desde la Aduana, zigzag entre los autos por todos lados", resumió.

Luego, la agresión.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

"Cuando le digo eso, el flaco empuja la puerta, me tira hacia atrás y pierdo el equilibrio. Ahí se bajó, me propinó una flor de patada en el estómago, que me hace quedar doblado en el lugar, me tiró tres o cuatro golpes de puño, que no sé si me pegaron o los esquivé, pero me fui hacia atrás tratando de buscar espacio porque no esperaba esa reacción", detalló Guillermo.

A continuación, cuando intentó levantar la Honda BCR 1.000, "me pegó un par de patadas más y me empujó al piso".

Una ambulancia lo atendió en el lugar y personal policial le tomó una breve declaración.

"Un amigo se llevó la moto, que aparentemente no tiene demasiados daños, algunos raspones. La moto anda, podrá tener plásticos rotos. Pero no la vi en detalle", contó.

"Si vamos al caso, el taxi no tenía distancia conmigo. Más, si prestás atención y ves que una camioneta quedó en el medio de la calle y está retrocediendo. Si la camioneta retrocede, a mí me aplastan entre los dos. Actuarán los seguros, pero nada justifica la reacción de este tipo. Hay una cámara de seguridad. Fui a recriminarle, pero nada más. Quise calmarlo. En ningún momento le tiré una trompada", aclaró.

Según trascendió, la denuncia apunta al taxista Walter Jesús Carlini. Cuando Sanz fue a radicarla se llevó una sorpresa.

"Cuando mi amigo se llevó la moto, me tomé un taxi y fui a la comisaría Primera a radicar la denuncia. A lo cual, ya tenían los datos del hombre porque había pasado antes a dar una versión de los hechos; no sé qué habrá dicho. Me asiste la verdad la cámara de la esquina, suponiendo que ande", rogó.

Además, contó que el taxista no se comunicó con él hasta el momento.

"No tuve ni quiero tener ningún tipo de relación con esa persona. No la conozco, no quiero conocerla. Volví de Buenos Aires después de haber estado casi diez años y por todo este asunto del virus anduve poco por la calle. Espero que se pueda aclarar esto, he leído muchas tonterías sobre lo que pasó", completó.