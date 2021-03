Quejas en Cabildo por falta de luminarias en las calles

Un vecino de Cabildo se quejó por la falta de mantenimiento del alumbrado público en varias calles de la vecina localidad, especificando que el municipio demora en la entrega de materiales para que los trabajos puedan desarrollarse.

“En Cabildo se está percibiendo un problema con las luminarias. Hasta hace 6 meses aproximadamente, la cooperativa eléctrica se encargaba de solucionar el problema cuando se quemaba una lámpara, pero últimamente esgrimen que les faltan insumos, debido a que no se los proveen desde el municipio”, señaló Carlos Horvath, quien tiene un predio en el acceso al casco urbano, llegando por el camino de La Carrindanga.

“Hay varios sectores de la localidad que están prácticamente a oscuras. Donde está mi propiedad, es una boca de lobos, porque hace casi tres meses que se quemó la lampara y nadie la arregla”, añadió.

Horvath desligó del inconveniente a la Cooperativa, encargada del suministro eléctrico.

“La Cooperativa Eléctrica ya ha dado muestras de buena voluntad. Las veces que he ido a reclamar, me han explicado que no cuentan con los elementos para realizar los arreglos”, señaló.

Y agregó: “No son trabajos costosos. Incluso la Cooperativa pone a disposición a sus empleados para realizar esos trabajos”.

Precisamente, Stella Maris Dominí de Larregui, a cargo de la Cooperativa de Luz y Fuerza de Cabildo Limitada, aclaró que son ajenos a esa problemática, más allá de que en varias ocasiones hayan realizado los trabajos.

“No nos corresponde cumplir esa función, pero cuando tenemos tiempo y personal las hacemos. Para ello dependemos que la delegación nos brinde una orden de trabajo y también nos provea de los insumos necesarios”, señaló.

Larregui ratificó que el mantenimiento de las luminarias en la vía pública le corresponde al municipio de Bahía Blanca.

“Para ello los vecinos pagan el ABL (impuesto por el Alumbrado, Barrido y Limpieza). Nosotros nos encargamos del suministro de energía, además de brindar servicios de telefonía y sociales”, aclaró.

En ese sentido, es la única cooperativa eléctrica en el partido de Bahía Blanca con la atención de casi 1.500 usuarios urbanos en Cabildo y otros 200 en el country La Reserva, La Cañada y la Costa.