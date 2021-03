Boca y Barcelona se roban todas las miradas del miércoles deportivo

Básquetbol

CB Almería, de la bahiense Josefina Torruella, se medirán ante Pacisa Alcobendas en un partido pendiente de la 14º fecha de la Liga Femenina 2 española.

Habrá dos partidos por la Liga Nacional: Obras-Ferro (19) y San Lorenzo-Platense (21.30).

Se jugarán diez partidos por la NBA: Cavaliers-Pacers (21), 76ers-Jazz (21), Raptors-Pistons (21), Rockets-Nets (21.30), Timberwolves-Hornets (22), Magic-Hawks (22), Pelicans-Bulls (22), Mavericks-Thunder (22.30), Kings-Lakers (00 del jueves) y Blazers-Warriors (00 del jueves).

Bochas

Se disputa la segunda fecha del oficial por parejas en la división A:

Almafuerte vs Barrio Hospital

Independiente vs Alem

Olimpia vs Gral. Cerri

La Armonía vs Tiro Federal

El Puma vs 9 de Julio

Kilómetro 5 vs El Cometa

Fútbol

Por la Copa Argentina se medirán Boca y Claypole, desde las 21.30 y por TyC Sports.

Se disputarán dos partidos por la primera fase de la Copa Libertadores: Caracas (Venezuela)-Vallejos (Perú), desde las 19.15, y Guaraní (Paraguay)-Royal Pari (Bolivia), a partir de las 21.30.

Habrá un partido por las semifinales de la Copa del Rey: a las 17 chocarán Barcelona y Sevilla por DirecTV. La ida fue 2-0 para los sevillanos.

La Premier League inglesa continuará con tres encuentros: Burnley-Leicester City (15), Sheffield United-Aston Villa (15) y Crystal Palace-Manchester United (17.15).

Mientras que la Serie A de Italia ofrecerá hoy seis duelos: Sassuolo-Nápoli (14.30), Atalanta-Crotone (16.45), Benevento-Hellas Verona (16.45), Cagliari-Bologna (16.45, con Rodrigo Palacio), Fiorentina-Roma (16.45, con Germán Pezzella), Genoa-Sampdoria (16.45) y Milan-Udinese (16.45).

Tenis

Continúa el Argentina Open, el ATP 250 que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Cancha principal Guillermo Vilas

A las 13: Miomir Kecmanović (Serbia) vs Thiago Monteiro (Brasil)

A continuación: Albert Ramos (España) vs Dominik Koepfer (Alemania)

No antes de las 18: Federico Delbonis (Argentina) vs Laslo Djere (Serbia)

No antes de las 20: Sumit Nagal (India) vs Christian Garín (Chile)

Cancha 2

A las 13: Franko Škugor (Croacia) y Austin Krajicek (Estados Unidos) vs Jaume Munar (España) y Pablo Andújar (Español)

A continuación: Nicholas Monroe (Estados Unidos) y Artem Sitak (Australia) vs Francisco Cerúndolo (Argentina) y Federico Coria (Argentina)

A continuación: Luis David Martínez (Venezuela) y Oliver Marach (Austria) vs Romain Arneodo (Polonia) y Benoit Paire (Francia)

No antes de las 17: Tomislav Brkić (Bosnia) y Nikola Čačić (Serbia) vs Roberto Carballés (España) y Salvatore Caruso (Italia)

A continuación: Andrés Molteni (Argentina) y Guillermo Durán (Argentina) vs Joao Souza (Portugal) y Dominik Koepfer (Alemania)