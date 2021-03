Lewis Hamilton logró lo que parecía imposible: "Amo los desafíos, amo este deporte"

Nunca hay que darlo por vencido al campeón Lewis Hamilton (Mercedes), encargado de abrir el fuego en la temporada 2021 de la Fórmula 1 al imponerse en el Gran Premio de Bahrein, disputado esta tarde en el circuito de Sahkir.

El inglés corrió desde atrás durante todo el fin de semana, pero finalmente pudo quebrar el poderío impuesto por el holandés Max Verstappen (Red Bull), autor de la Pole y dominador de gran parte de la competencia, obteniendo su quinto éxito en Bahréin y el Nº96 en la historia de la máxima categoría.

Bien pudo ser otra la historia a 4 giros del final, cuando Verstappen parecía encaminarse a la historia tras superar al inglés en la curva 4, pero al haberse salido de la pista, por encima de los pianos, los comisarios de la prueba le exigieron que devuelta la posición.

De allí en más, dientes apretados para los dos pilotos hacia el banderazo a cuadros, con el inglés tapando todos los huecos y manteniendo a raya como podía al holandés, a quien finalmente logra vencer gracias al duelo estratégico.

Detrás de Verstappen y completando el primer podio de la temporada arribó el finés Valtteri Bottas; mientras que detrás, completando el top 5, quedaron el británico Lando Norris (McLaren) y el mexicano Sergio "Checo" Pérez, que debutó en la escudería Red Bull con un meritorio quinto lugar, tras haber partido desde boxes.

El equipo Ferrari, de olvidable año pasado, anotó al monegasco Charles Leclerc en la sexta posición y al español Carlos Sainz en el octavo, debajo del australiano Daniel Ricciardo, que se presentó en McLaren tras su salida de Renault.

I love the challenge. I love this sport. What a way to start the season 🙌🏾 today is a reminder that through harnessing and channeling our collective power, we can accomplish great things. It’s great to be back 🏆 pic.twitter.com/bazzkXTsag