Capacitan a los cadetes policiales para intervenir en sectores conflictivos

Durante 3 meses, los cadetes egresados hace pocas semanas de la sede bahiense de la Escuela de Policía Juan Vucetich, que no formaron parte del último Operativo Sol, recibirán formación complementaria en operaciones especiales para su intervención en los sectores de la ciudad con mayor conflictividad.

Por disposición del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, los oficiales locales recibidos a principios de este mes fueron destinados a las unidades de las Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE) de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde se les brindará capacitación especializada para mejorar el trabajo operativo.

La medida alcanza también a los recientemente egresados de las otras filiales de la institución educativa mencionada, que efectuarán una “práctica profesional adecuada”.

Así lo confirmó a este diario Gonzalo García, director provincial de Formación de dicha cartera, quien explicó que la iniciativa es un complemento de las operaciones regulares del personal policial.

“Como a estos cadetes no los pudimos enviar al Operativo Sol y no tuvieron esa experiencia, se los trasladó a las unidades policiales de las FOE para que se capaciten de forma especializada desde ahora hasta junio, cuando juren la bandera y se les designe destino”, precisó García.

En las dependencias de las fuerzas especiales, los uniformados completarán el adiestramiento que no recibieron por no haber participado de los procedimientos en cuestión.

“Esta formación consiste en técnicas policiales básicamente para intervención en barrios complejos, con grandes niveles de conflictividad y alta saturación de personas”, dijo el funcionario.

“Es una práctica profesionalizante complementaria, desde el punto de vista educativo, para los cadetes que el año pasado atravesaron su formación en cuarentena a raíz de la pandemia y terminaron sus estudios”, agregó.

La formación en la fuerza bonaerense se estructura de la siguiente manera: el aspirante se inscribe e ingresa en la Escuela, donde recibe capacitación durante 9 meses, y en el verano queda afectado a los controles en la costa atlántica.

“En el caso de las FOE, la formación tiene que ver con intervenciones en operaciones de alta violencia o niveles de conflictividad más elevados que lo regular”, expresó García.

“Sin ser intervenciones críticas de alto riesgo, por ejemplo con toma de rehenes como en las que actúa el Grupo Halcón, hay capacitaciones para trabajar en patrullajes más intensivos, focalización de objetivos y prevención intensiva”, añadió.

La conflictividad barrial se mide a partir de los datos que arroja el Mapa del Delito, acerca de la cantidad y calidad de los hechos que se cometen en los distintos sectores de cada ciudad.



A clase, con burbujas



El nuevo ciclo lectivo en los asientos descentralizados de la Vucetich, entre ellos el de Bahía, comenzó esta semana, de manera escalonada.

“La formación policial tradicional se desarrolla bajo la modalidad internado y este año, por la política que vamos a seguir respecto de los protocolos de Covid-19 aprobados por las autoridades educativas y sanitarias de la Provincia, implementaremos esquemas de burbujas, es decir grupos de personas controlados cumpliendo los protocolos de ingreso”, detalló el entrevistado.

“Los esquemas van a consistir en un mes de internación y otro mes de semipresencialidad para no perder continuidad pedagógica. A los efectos de evitar contagios masivos, concentramos en círculos (burbujas) para que se combinen la presencialidad, la semipresencialidad y los constantes controles sanitarios adecuados, básicamente de síntomas”.

“Mientras permanecen internados, los policías deben respetar las prácticas de distanciamiento interpersonal y otras medidas preventivas como el uso de máscara facial y la utilización de alcohol en gel, a las que ya todos nos acostumbramos”, continuó el director provincial.

La Escuela de Policía de Bahía cuenta con 220 plazas y en la actualidad, por la configuración de las compañías, hay mayoría de hombres.



Según adelantó García, Berni proyecta aumentar el cupo para cadetes en la repartición local.

“La capacitación de todos los policías combina Derecho, conocimiento de las bases jurídicas, normativas y reglamentarias, protocolos de actuación y cuestiones que atañen al marco de las operaciones, como el conocimiento de las problemáticas delictivas sobre las que trabajan”, describió el vocero sobre algunas de las asignaturas.

En la parte práctica, los aspirantes cuentan con materias como educación física aplicada a la función policial, defensa personal, armamento y tiro y técnicas de investigación criminal, entre otras.

En estos centros educativos los cadetes cursan un nivel inicial común de 9 meses de duración y al concluirlo reciben una certificación profesional.

“El 25% de los mejores promedios puede optar por cursar un año más, que les permite ascender al subescalafón Comando (oficiales jefes) y acceder a la Tecnicatura Superior en Seguridad Pública, con un título de pregrado universitario”, explicó el profesional.

Quienes estudian los primeros 9 meses quedan en el subescalafón general, que son los antiguos suboficiales.



Género, presente



Según García, a la currícula en la Vucetich se le dio una “fuerte impronta” sobre temas directamente vinculados con “la violencia contra las mujeres o por razones de género”.

“La Policía de la Provincia de Buenos Aires atiende la mayor cantidad de estos casos del país, por el gran número de habitantes en este territorio, y hay protocolos de intervención. La violencia contra las mujeres en nuestra sociedad es una problemática, por eso ponemos mucho énfasis en eso”, amplió.

También marcó como prioridad de la gestión ministerial que la Policía ejerza su autoridad conforme a “la ley, la Constitución y los estándares internacionales sobre uso de la fuerza”.

“La profesión policial está altísimamente regulada por normas internacionales que la legislación argentina incorporó por medio de la Ley de Seguridad Interior y, en particular la Provincia, mediante la Ley de Seguridad Pública”, remarcó el formador.

“Por eso para nosotros son ejes prioritarios de la formación los aspectos relacionados con el uso racional de la fuerza y el ejercicio de la autoridad por parte de efectivos policiales”.



Educación universitaria

La creación por ley provincial de la Universidad Juan Vucetich derivó en la actual etapa de adecuación de los niveles de formación al estándar de la educación superior universitaria, de acuerdo con lo informado por García.

“Probablemente este año iniciemos las primeras inscripciones y la oferta académica se estructurará en diversos campos del conocimiento de las Policías, la seguridad pública y ciudadana, investigación criminal, análisis del delito, criminalística, etcétera”, comentó el director de Formación.

“Muy pronto el sistema de formación y capacitación estará integrado a la universidad, que será el soporte académico de todas las unidades de enseñanza, es decir que a los egresados de la Escuela Juan Vucetich se les otorga una certificación profesional que les permitirá complementarla con estudios de pregrado, grado y postgrado universitarios”.

“Primero es necesario llegar a todos y exigir certificaciones profesionales para determinadas funciones, por eso aspiramos a que pronto tengamos licenciados en Seguridad por nuestra propia universidad policial”, completó.

Esta nueva oferta académica hará incrementar la calidad del recurso humano porque -resaltó- “impacta en un mejor servicio policial, en la medida en que haya calificación entre los miembros de la organización”.

En cuanto a la formación en línea, García consideró que la pandemia aceleró muchos procesos.

“Por ende vamos a descentralizar la universidad y a llegar a todos también gracias a la virtualidad”, destacó el entrevistado.

Finalmente, en cuanto a la experiencia 2020 en pandemia, García aseguró que se garantizó la continuidad pedagógica y que a principio de este mes se cumplieron “con creces” las horas cátedra requeridas en la formación práctica, como operaciones policiales y tiro.

Prácticas en las FOE



Entrenamiento. Las prácticas especializadas se realizan en predios de entrenamiento de las FOE, que están ubicadas en La Plata y puntos del conurbano, como Morón y La Matanza.



Establecimientos. En la provincia funcionan 8 escuelas de formación básica para oficiales de policía que ingresan al "sistema operativo".



Bahía. En el caso de nuestra ciudad, la institución funciona en las dependencias de Undiano y Chile.