Un hombre denuncia que su expareja usó a su hija para robar y ahora no sabe nada de ella

Un hombre cuyas iniciales son CJ le contó hoy a La Nueva que desde hace tres semanas desconoce el paradero de su hija y que además se encuentra impedido de verla porque su ex pareja no le dice dónde está y porque la Justicia le impuso una medida de restricción por 90 días.

"La historia empezó el 3 de marzo cuando mi hija me contó que la Policía se había llevado detenida a mi exmujer --que es la mamá de la menor--porque había robado en Walmart y la había utilizado para esconder mercadería, a ella y a otros dos menores", relató.

"Ese mismo día pude comprobar a través de las noticias que el hecho era real y que incluso había sido detenida y trasladada a una comisaría. Obviamente me enojé mucho y le envíe audios para cuestionarle lo que hizo y los usó para denunciarme por amenazas e imponerme una restricción de acercamiento por 90 días. Desde entonces no puedo ver a la nena y ni siquiera se dónde está a pesar de que llevo presentadas 3 denuncias judiciales", dijo.

"No me interesa tener contacto ni acercamiento con mi expareja pero necesito ayuda para saber dónde está mi hija. Estoy muy preocupado por lo que pasó y no salgo de mi asombro", agregó CJ.

Según la crónica policial, en el robo la mujer "colocaba diversas prendas de vestir sobre el asiento del carrito de compras y posteriormente sentaba a una de las menores que la acompañaban sobre la ropa, a las cuales había quitado la alarma" y la maniobra fue advertida por el personal del supermercado que llamó de manera inmediata al 911.

"A pesar de ese antecedente, una de mis denuncias fue rechazada por el Juzgado de Familia y ni siquiera se ocuparon de investigar qué pasó. Me da la sensación de que nadie lee las causas que ingresan. Lo único que quiero es ver a mi hija y que los medios me ayuden a que en sede judicial le presten atención a mi denuncia. No puedo comprender cómo no hacen nada con una mujer que usa a su hija para cometer delitos", se quejó.

Los datos de los adultos involucrados se preservan para resguardar a la menor.