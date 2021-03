Del Potro, nuevamente al quirófano: "No voy a dejar de intentarlo"

El tenista argentino Juan Martín Del Potro confirmó a través de redes sociales que mañana se someterá a una nueva cirugía en su rodilla derecha, dado que los tratamientos realizados hasta el momento en su rodilla derecha no han tenido los resultados esperados.

“Hola! Quería decir hola y decirte que estoy actualmente en Chicago. He estado consultando al Dr. Jorge Chahla y la noticia es que mañana me someto a otra cirugía de rodilla. Hemos probado la terapia conservadora pero el dolor sigue ahí”, expresó Delpo, actualmente ubicado en el puesto N°173 del ranking mundial.

El tandilense se refería al tratamiento realizado a fin de 2020 en Río de Janeiro (Brasil), donde se sometió a un procedimiento llamado BMAC (concentrado de aspirado de médula ósea) y a fisioterapia, el cual consistió en en la aplicación de las propias células de la médula ósea en la región lesionada, con el objetivo de acelerar la recuperación.

“Él sabe que quiero jugar al tenis otra vez y poder jugar en los Juegos Olímpicos, así que acordamos que la cirugía debería hacerse lo antes posible. Por supuesto, estas últimas semanas no fueron fáciles para mí. Todo es tan difícil desde que mi padre falleció. Pero también, siento la fuerza que me envía desde arriba. Tuve este día en el que me desperté y llamé al doctor. Sabía que tenía que intentarlo otra vez”, agregó el tandilense en el comunicado.

“Espero poder superar esta dolorosa situación. No voy a dejar de intentarlo. Por supuesto, sus mensajes y sus mejores deseos siempre son bienvenidos. Gracias por el amor”, cerró La Torre, ex N°3 del planeta.

La de mañana será la octava operación del tenista argentino, quien no compite desde Queen's 2019, desde que se transformó en profesional.

Además de las tres operaciones previas en su rodilla derecha, previamente necesitó cirugía en su muñeca derecha en 2010 y otras tres en marzo de 2014, enero de 2015 y junio de 2015, en su muñeca izquierda.