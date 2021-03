Alex Acuña, un joven con mucha proyección: "Poder practicar seguido te acorta el camino"

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

La sangre joven aplaude y celebra cada convocatoria mecánica y oportunidad de acelerar y derrapar en los óvalos de turno, sea en la flamante pista "Antonio Miranda" o en los diversos circuitos de la zona.

Pero admitiendo que la creación del nuevo escenario en nuestra ciudad marcó una suerte de renacimiento para el Speedway, el valioso semillero de pilotos habrá de intensificar el crecimiento conductivo, cualquiera sea la cilindrada en cuestión.

Muchos de ellos vienen dando que hablar y otros, gracias a esta primera iniciativa competitiva del Automoto Club a concluir esta noche (ver adelante), en mayor o menor medida ya lograron tutearse con los máximos referentes.

"Tanto los jóvenes como los grandes necesitamos girar y que se hagan carreras. Poder practicar seguido te acorta el camino y te hace ayuda a desarrollarte más rápido como piloto. Y este último tiempo pude girar muchísimo", nos cuenta el local Alex Acuña, uno de los jóvenes con buena proyección.

"Cuando debuté en 500 tuve un fuerte golpe y me quebré la muñeca (NdR: Estival 2019/20). Estuve mucho tiempo sin correr. Por eso esta seguidilla de actividad me viene muy bien", agregó.

--¿Cuánto sirve compartir pista con los más experimentados?

--Muchísimo. Podemos mirar los radios de giros, dónde aceleran y dónde no, cómo acomodan el cuerpo en las curvas y demás cosas para tratar de ir copiando. No es que al imitarlo nos saldrá igual, pero son cosas muy útiles para que poder crear de a poco un estilo. Mejorando la largada creo que puedo estar más cerca.

--¿Qué balance hacés hasta ahora de las carreras disputadas?

--Estoy en un muy buen momento. Para la edad que tengo y el tiempo que llevo en la categoría me encuentro en 500cc y aprendiendo cada vez más. La primera fecha no le encontré el punto ideal a la moto para ese piso, pero en la última carrera, con una pista más pesada, me sentí mucho mejor.

Los inicios

Acuña inició su camino en el Speedway a los 14 años, en 50cc Mayores, logrando rápidamente buenos resultados ante jóvenes que, tal cual su caso, crecieron y también dieron el salto.

"Arranqué directamente en 50cc Mayores, donde logré salir campeón. Cuando me quedé sin edad para seguir tuve que elegir entre el 200cc y el 500cc. Ahí apareció Jonathan Iturre, quien me dio la chance probar. Lo hice bastante bien y por eso decidimos comprarle esa moto y empezar. La elección por el 500cc fue más que nada por eso, porque Jona me permitió probar", contó.

"Me acuerdo que en 50cc había muy buenos pilotos. Estaban (Joaquín) Alliveratore, (Giuliano) Ciarrochi, (Damián) Boyero, (Fausto) Castillo y siempre andábamos palo y palo. Eso nos sirvió a todos para hacer buena escuela", recuerda Acuña, quien cuenta con el asesoramiento de Gustavo Cruzio y la preparación de su padre.

Perspectiva a futuro

Sobre sus aspiraciones y objetivos en la especialidad, Alex parece tener claro cuál es el camino a seguir.

Como ocurre con todo jóven en ascenso, la ilusión de competir en un mediano/largo plazo en el viejo continente está latente. Pero antes de ello, Acuña tiene otras prioridades a cumplir en suelo bahiense.

"Primero me gustaría poder correrles de igual a igual a los pilotos fuertes de acá y tratar de estar a su altura. Después sí pensaría ir afuera. Si corriendo acá las cinco series, llegás a la semifinal y terminás cansado no podés pensar en correr allá, donde el nivel es altísimo", resaltó.

"Además es mucho el gasto que hay que hacer. Preferible seguir creciendo acá y ver cómo está dado todo en un futuro. No creo que se justifque ahora probar suerte afuera", cerró Acuña, quien esta noche será de la partida nuevamente.

Vuelve la acción al "Antonio Miranda"

Desde las 20, el Automoto Club llevará a cabo la tercera competencia oficial en la nueva pista emplazada en el Club Crisol, denominada "Copa Castrol"; la última de esta primera manifestación mecánica promocional.

El espectáculo se llevará a cabo nuevamente a puertas cerradas, aunque con la posibilidad de disfrutarlo vía streaming. Las entradas continúan a la venta en www.ticketbahia.com.

Para dicha ocasión, el casarense Facundo Cuello y el huanguelenense Alejandro Iglesias volverán al ruedo y sumarán su experiencia en el parque de 500cc, el cual hasta ahora tuvo como único dominador al salazarense Fernando García.