Vacunas: "Lo mío es transparente, el kirchnerismo no puede aceptar que uno trabaje y no cobre"

La senadora bonaerense de Juntos por el Cambio, Nidia Moirano, sostuvo que "no hubo ocultamiento y no se transgredió nada" y que "no he hablado a nadie para que me den una vacuna", al explicar cuándo y cómo se vacunó contra el coronavirus.

"Me inscribí como adulto mayor a fin de enero, en forma personal, y cuando se abrió el registro de hogares y geriátricos por parte del PAMI, inscribí a todos los abuelos, a los empleados y yo como responsable, eso marca el protocolo. El miércoles fueron al hogar y vacunaron a todos. Es lo que se ha hecho en todos los hogares y en todos los geriátricos, no fue una excepción", aclaró.

El diálogo con Panorama, por LU2, Moirano contó: "Trabajo en el Hogar del Anciano, lo que pasa es que parece que el kirchnerismo no puede aceptar que uno trabaje y no cobre. Lo mío es transparente, consta en los registros y he presentado la declaración jurada. Acá no hubo ocultamiento y no se transgredió nada".

"Hay una utilización política —continuó, en alusión a un tuit del exministro Aníbal Fernández en su contra—. Yo presenté un proyecto pidiendo transparencia y que los registros de inscriptos sean públicos y los que se estén vacunando que también sean públicos. Puedo mostrar todo, mi declaración jurada está en el Concejo Deliberante", dijo.

La senadora bonaerense presentó un proyecto de ley —con el acompañamiento de legisladores de su espacio— para crear el Registro Provincial de Vacunados COVID-19, a partir del cual el Estado provincial tendría la obligatoriedad de dar publicidad a la totalidad de las personas inscriptas para la vacunación y vacunadas contra el virus.

"Mi fundamento es que no había información y eso llevaba angustia a los abuelos. Esa fue la crítica y la base de mi proyecto, que sea público todo. Yo he cumplido con todos los requisitos de transparencia y no he hablado a nadie para que me den una vacuna. Me registré y el PAMI nos vacunó a todos", alegó.

"Yo soy la responsable de la institución y estoy siempre. La comunidad sabe que yo estoy ahí permanentemente, los familiares de los abuelos lo saben, los empleados me ven todos los días. No hay nada para ocultar. Lo que le llama la atención al kirchnerismo es que alguien trabaje y no cobre. Trabajo en el Hogar del Anciano hace casi 30 años", completó.