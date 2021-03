Un exconvicto salteó la seguridad presidencial y llegó hasta López Obrador con un pedido

Un exconvicto salteó el esquema de seguridad del Palacio Nacional de México e irrumpió ante el presidente Andrés López Obrador, que ofrecía una conferencia de prensa, para hacerle un pedido, lo que volvió a poner en debate el sistema de protección del mandatario que, igualmente, buscó bajarle los decibeles al episodio.

"Fue una persona que se introdujo no sé exactamente la hora, se les va a informar con detalle; no lo vio nadie, estuvo un tiempo... vamos a decir, no escondido, sino en espera de que comenzara la conferencia, y apareció; quería llegar aquí, y lo logró", dijo López Obrador a los periodistas un poco después.

Explicó el mandatario que el hombre, de 31 años, "no tenía la intención de dañar", por lo que no planea "tomar medidas extraordinarias" en torno a su seguridad.

Para López Obrador, "el que lucha por la justicia no tiene nada que temer y todos tenemos que actuar con responsabilidad y respeto".

El incidente ocurrió un día después de que López Obrador fuera insultado por un grupo de pasajeros cuando bajaba del avión comercial que lo trasladó a la capital después de una gira de trabajo el fin de semana.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Consideró el presidente que se trata de "gajes del oficio”, y aunque “a veces puede resultar molesto que insulten, es nuestro trabajo y más cuando se está llevando a cabo una transformación", recogió la agencia ANSA.

Al asumir, hace más de dos años, López Obrador anunció que no usaría el avión presidencial y que lo vendería, pero hasta ahora nadie quiso adquirirlo al precio que se pide.

El intruso que ingresó ayer hasta la plataforma donde ofrecía su conferencia matutina López Obrador fue identificado solo como José Luis, originario del estado norteño de Durango y dijo que fue acusado falsamente de tenencia de drogas, por lo que pasó un tiempo en prisión.

El mismo presidente reseñó que el pasado viernes estuvo en la vecina ciudad de Querétaro y dos personas saltaron un muro de un hospital que estaba inaugurando para que atendiera algunos reclamos.

"Los mexicanos tienen hambre y sed de justicia, tienen a veces la necesidad de ser escuchados y eso les ayuda; hay que saber y tener paciencia para escuchar al pueblo", declaró.

Los episodios, aún así, ponen en debate el esquema de protección del mandatario, que al comenzar su gestión, el 1 de diciembre de 2018, anunció que desaparecería el "Estado Mayor Presidencial", un cuerpo de seguridad creado exclusivamente para proteger al primer mandatario, por considerar que era demasiado costoso.

Dijo que sería protegido por un equipo de 20 personas, 10 hombres y 10 mujeres, aunque ninguno especializado en artes marciales, defensa personal o tácticas para proteger a un jefe de Estado. (Télam)