Walter Larrea: “Ni siquiera informaron a qué precio se vendieron los colectivos de la Sapem”

El traspaso de las líneas 502 y 504 de Bahía Transporte Sapem a San Gabriel es motivo de una nueva polémica entre el Frente de Todos y el Municipio.

Tras varios días de silencio y de análisis, el concejal Walter Larrea (Frente de Todos) cuestionó la decisión de la comuna y contó que “todavía no sabemos a qué precio se vendieron los 17 colectivos que pasarán a manos de San Gabriel ni sobre la cantidad de empleados con los que cuenta y se quedan en la empresa estatal”.

"El viernes pasado tuvimos una reunión virtual con el directorio y hasta hoy ni siquiera nos dijeron a que valor vendieron los colectivos. Ese día habían dicho que estaban en negociaciones y que no podían decirme nada, por lo cual seguimos sin conocer detalles de la venta”, afirmó.

También se refirió al traspaso de 32 empleados anunciado y agregó que pese a que “pedí que se me informe sobre la cantidad de personal que tiene Sapem y detalles de los que se necesitan no me contestaron”.

“Imaginamos que van a quedar varios choferes mecánicos, lavadores y demás para prestar el único servicio que tiene Sapem, que es el de la 519 A, por lo cual tenemos muchísimas más dudas que certezas sobre el acuerdo que se concretó”, dijo.

Además de su cargo como concejal Larrea es parte del directorio de la firma creada en 2012, cuando se tuvo que reemplazar el servicio que prestaba Plaza. En tal sentido se mostró molesto porque la decisión de hacer negociaciones con San Gabriel se tomó sin el aval de ese cuerpo. “Tienen un desprecio olímpico sobre el funcionamiento de Sapem”, se quejó.

Por último opinó que al haberse creado con dinero de todos los bahienses esos datos deberían ser difundidos para que todo sea transparente. “Es necesario saber todos esos detalles porque se podría estar perjudicando el patrimonio del Municipio”, sentenció.

Ayer tras la apertura del periodo de sesiones ordinarias, el intendente Héctor Gay opinó que los resultados del acuerdo entre Sapem y San Gabriel lo podrán analizar los usuarios del servicio de transporte con el paso del tiempo y explicó que ofreció ese servicio a la otra empresa de colectivos que funciona en la ciudad, Rastreador Fournier.