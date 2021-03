Sabina Frederic le respondió a Berni: "Hay un problema de ego"

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, salió al cruce de su par bonaerense, Sergio Berni, quien la había calificado de "hipócrita" e "inoperante".

"Es un problema de ego", dijo la funcionaria en una entrevista radial con el programa Pasaron Cosas de Radio con Vos.

"Acá el mérito del hallazgo no es de nadie personalmente. Darle el protagonismo a una persona es sumamente injusto. El Estado tiene que funcionar con independencia de las personas. Ése es otro problema del ministro", afirmó Frederic consultada por los dichos de Berni. "Me parece que hay una gran ignorancia de lo que se hace y no se televisa. Hay un problema de ego", añadió.

Hoy Berni echó de la conferencia de Luján al secretario de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, a quien acusó de "hipócrita e inoperante", y avivó la interna que mantiene con su par nacional Sabina Frederic.

"Su hipocresía e inoperancia le hacen muy mal a la provincia de Buenos Aires", recalcó Berni en conferencia de prensa tras encontrar con vida a la niña desaparecida el pasado lunes en Villa Lugano.

El funcionario bonaerense no ocultó su enojo con el número dos de la cartera de Seguridad nacional que encabeza Sabina Frederic, con quien está enfrentado desde el inicio de su gestión.

Al ser consultado sobre si en el encuentro que ambos mantuvieron en Luján tras encontrar a la niña de 7 años existió una fuerte discusión con empujones incluidos, el ministro de Seguridad bonaerense no lo negó y aseguró: "Eso es anecdótico".

"Estuvimos 24 horas buscando abajo de cada baldosa de la provincia de buenos Aires y nos dejaron solos", lanzó Berni ante la prensa, al referirse a Villalba y Frederic.

El momento de extrema tensión se dio cuando el secretario de Seguridad de la Nación arribó a Luján antes de la conferencia de prensa y desató la furia del funcionario de la administración de Axel Kicillof.

Según trascendió, Berni lo insultó y lo echó del lugar, por lo que del contacto con la prensa posterior solo participaron el ministro bonaerense y el porteño, también vicejefe de Gobierno de la Ciudad, Diego Santilli, quienes intercambiaron elogios, marcando aún más las diferencias con Seguridad de Nación.

De acuerdo a fuentes de la cartera de Frederic, la discusión se dio en presencia de las fiscales del caso, a quienes también habría insultado el ministro provincial.

Por su parte, Villalba dijo: “No nos desviemos de lo importante, que Maia está bien y con su familia , el ego de los funcionarios no debe permitir salirnos del eje del trabajo”.

El episodio se suma a un larga lista de desencuentros entre Berni y Frederic desde el 10 de diciembre de 2019 cuando asumieron en sus respectivos cargos.