Putin le respondió a Biden con una sutileza diplomática: "El que lo dice, lo es"

El presidente de Rusia, Vladimir Putin comunicó por vía diplomática a Joe Biden, su par de los Estados Unidos, que la gente tiende a ver a los demás como realmente se ve a sí misma, consignan medios internacionales.

Biden lo había denominado "asesino". Entonces Rusia llamó a consultas a su embajador en Washington Anatoli Antónov. "El embajador fue llamado a consultas a Moscú, con el fin de analizar qué hacer y en qué dirección avanzar en el contexto de las relaciones con EE. UU.", dijo la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia en un comunicado difundido por la entidad. El movimiento diplomático se da cuando las relaciones entre ambas potencias atraviesan "una situación grave", como dijo la representante rusa.

El nuevo punto bajo llegó un día después de que la inteligencia estadounidense publicara un informe en el que se detalla que el presidente Vladimir Putin probablemente estuvo al mando de un programa que tenía por objetivo interferir en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos en favor de Donald Trump, unas acusaciones que han aumentado las tensiones entre Washington y Moscú.

El mandatario estadounidense habló el miércoles para la cadena de televisión 'ABC' y aseguró que Rusia y Putin “pagarán un precio” por esta intromisión y confirmó que “será pronto”. La gravedad de lo expuesto en el informe hace prever que en el transcurso de los próximos días se impondrán duras sanciones contra Rusia por los hechos, informa el sitio France24.com Sanciones que se sumarían a las que ya están vigentes por el caso Navalny.

Biden se mostró tajante con el líder ruso y aseguró que lo conoce “muy bien”. El demócrata comentó que pensaba que su homólogo “no tiene alma” y a la pregunta de si cree que es un asesino, respondió con un contundente “sí”.

Ante estas palabras, Vladimir Putin declaró este jueves ante la televisión estatal rusa, que la gente tiende a ver a los demás como realmente se ve a sí misma y bromeó diciendo que le desea buena salud al presidente estadounidense. Por el momento el Kremlin no ha hecho ninguna declaración oficial al respecto, pero se espera que lo haga a lo largo del jueves.

Según detalla el documento de 15 páginas, coordinado por la CIA y la Agencia de Seguridad Nacional, desde el Kremlin se buscó crear una serie de narrativas exageradas contra el candidato demócrata Joe Biden con el objetivo de que perdiera apoyo popular.

El informe asegura que Putin supervisó o al menos aprobó la intromisión en favor de Donald Trump. En teoría, Moscú creó una “amplia gama” de estrategias para acentuar la división interna en los Estados Unidos, la polarización política y la crítica hacia Joe Biden.

En las conclusiones de lo investigado, se asegura que figuras respaldadas por Rusia, como el parlamentario ucraniano Andriy Derkach, reclutaron a políticos estadounidenses no identificados en su campaña para difamar a Biden y a su hijo Hunter. Derkach, quien llegó a conocer al abogado personal de Trump y exalcalde de Nueva York, Rudy Giuliani, recibía órdenes directas del Kremlin, según la inteligencia estadounidense

Las agencias de inteligencia estadounidenses y el exfiscal especial Robert Mueller concluyeron tiempo atrás que Rusia también interfirió en las elecciones estadounidenses de 2016 para impulsar la candidatura de Trump con una campaña de propaganda destinada a dañar a la excandidata demócrata Hillary Clinton.

Mueller encontró numerosos contactos entre la campaña de Trump y Rusia y estos hechos llevaron al exmandatario al primero de sus dos juicios políticos por supuestas presiones hacia Ucrania para que funcionarios de este país declararan contra el entonces candidato Joe Biden.

Algo a destacar es que los funcionarios de inteligencia no lograron encontrar injerencias que intentaran alterar cualquier aspecto técnico en el proceso de votación, incluido el registro de votantes, la emisión de papeletas, el conteo de votos o la presentación de resultados. Algo aludido especialmente por la campaña de Donald Trump. La tensión entre las dos potencias ha ido en aumento debido a sus mutuas acusaciones en diferentes aspectos geopolíticos.

En el paquete de sanciones previsto por los Estados Unidos también se quieren incluir ciberataques rusos a la empresa estadounidense SolarWinds Corp que tenían el objetivo de penetrar en las redes del Gobierno. Ante las acusaciones, el Kremlin tachó el asunto de “infundado” y aseguró que se halla preparado para responder a las sanciones hacia su país.

"Consideramos este informe incorrecto. Carece totalmente de fundamentos y no aporta ninguna prueba. No estamos de acuerdo con sus conclusiones", declaró el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. "Rusia no se inmiscuyó en las anteriores elecciones y no se inmiscuyó en las elecciones de 2020 citadas en este informe. Rusia no está vinculada a ninguna campaña contra ninguno de los candidatos", prosiguió.

Rusia considera que las actuales autoridades estadounidenses son “impredecibles” y que estas graves acusaciones podrían dañar la ya deteriorada relación entre los dos países de cara a los compromisos mutuos que tienen por delante, como la renovación del acuerdo nuclear New START.

Dmitri Peskov, añadió este jueves durante su rueda de prensa diaria que las palabras de Biden sobre Putin "son unas muy malas declaraciones del presidente de Estados Unidos. Demuestran que no quiere mejorar las relaciones con nuestro país, y en adelante vamos a partir de ello". Preguntado por si romperán relaciones diplomáticas con Washington, Peskov no despejó dudas y se limitó a señalar que las "relaciones son muy malas". "En este momento no tengo nada que añadir sobre este tema. Ya os he dicho de qué vamos a partir ahora", añadió. (NA)