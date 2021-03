Mariela Asensio, directora de la Comedia Municipal, dijo esta mañana que “en Bahía hay una comunidad teatral muy potente, con mucha capacidad de gestión”.

En una entrevista mano a mano con La Nueva., sostuvo además que “para el sector, la pandemia fue una catástrofe” y que si bien no es crítica del streaming, “el teatro es un hecho vivo que necesita de la presencialidad”.

“Es la tercera vez que me postulo para dirigir la Comedia en Bahía. Es un espacio que quiero ocupar hace tiempo, me interesa la comunidad bahiense de teatro, me siento afín y también me interesa enriquecer las comunidades locales porque en Argentina está todo muy centralizado”, señaló la artista, oriunda de Buenos Aires.

“Sería interesante una política federal donde la gente de Bahía pueda generar contenido en su propia comunidad y poner en valor cada teatro. Acá existe la política de la Comedia Municipal y me pareció interesante ser parte. En Bahía hay una comunidad teatral muy potente, con mucha capacidad de gestión”, indicó.

En diálogo con el periodista Maximiliano Allica, Asensio mencionó que “se nota en teatros autogestionados como Juanita Primera, La Panadería, que hay una impronta de trabajo muy potente en Bahía Blanca”.

“Me encanta que funcionen mucho desde su lugar, todo el tiempo están generando contenidos, hay que apoyarlo”, añadió.

Por otra parte, la directora afirmó que no existe reemplazo para el teatro.

“Nada ha podido reemplazar al teatro, ni siquiera la revolución de la tecnología. El teatro es el teatro. Aparecen otras cosas, como el streaming. No soy crítica de eso, pero creo que eso no va a ser el teatro del futuro. Tiene sus propias reglas y condiciones. El teatro es un hecho vivo que necesita de la presencialidad. El streaming es otra cosa, ni mejor ni peor, ni linda ni fea”, sintetizó.

Además, subrayó que el teatro sufrió una “catástrofe” el año pasado.

“Para el sector, la pandemia fue una catástrofe. El teatro se vio muy golpeado por esto. Más allá de lo individual, si uno pudo reinventarse o no, significó un vacío muy grande porque podés hacer cosas pero el teatro es el teatro”, remarcó.

Entre otros temas, Asensio se mostró feliz de poder poner en escena la Comedia, al margen de los protocolos.

“Después de un año de no actuar, estamos desesperados. Me decís que van 25 personas y estoy chocha, quiero hacerlo; estamos felices de poder hacer teatro”, dijo.

La obra se llevará a cabo en distintos espacios entre los meses de febrero y julio del presente año, comenzando en el club Tiro Federal.

“El Arrebato”, de Emilio Dionisi, está en marcha y en constante crecimiento para el día del estreno mostrar un musical que dejará un profundo mensaje.

Cuenta la historia de Mateo, un chico que se pasea por andenes, avenidas y estaciones de subte de una ciudad herida. Mateo conoce a Ezequiel con su poesía que se canta, y tiene un arrebato: descubre que durante mucho tiempo le estuvieron robando la esperanza.

"La obra tiene un mensaje positivo. No romantiza el dolor, pero tampoco trabaja sobre el golpe bajo. Te habla de iluminar eso, de posibles soluciones; es un equilibrio justo para ver qué sienten los espectadores", adelantó Asensio.

Elenco seleccionado:

Elenco titular: Rocío Avondet, Camila Bresciano, Anabella Degásperi, Lucas Sánchez, Santiago Navarrete, Matías Sanders, Damián Cegarra Anze.

Asistente de dirección: María Virginia Pezutti.

Asistente técnico: Mauro Oteiza.

Suplentes: Magdalena Mansilla, Sofía Fernández, Sofía Queti, Pablo Wohl, Patricio Lodeiro, Martín De Victoria, Alfredo Gómez Sturmann.