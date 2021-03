Bomba en la Liga del Sur: Sporting se queda sin su goleador

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

La noticia corrió como rumor hace algunos días, pero la bomba acaba de explotar antes del mediodía de hoy: Mauro Sabatini, goleador de Sporting y de la Liga del Sur en la temporada 2019, deja el club para sumarse al Zulia Fútbol Club de la Primera división de Venezuela.

“A los 29 años me llega la oportunidad que tanto estuve esperando; poder firmar un contrato profesional era el sueño que venía persiguiendo desde hace un largo tiempo”, le comentó el “Topo” a La Nueva., antes de ingresar al vestuario del estadio Enrique Mendizábal, donde se iba a reunir con sus compañeros para informarle de la decisión que, según sus palabras, felizmente tomó.

“No me voy por una cuestión económica, mi idea es hacer experiencia, tener un buen campeonato (Zulia solo participa del certamen local, que arranca en 20 días), meter goles y dar un salto de calidad, si se puede a un equipo de mayor relevancia, de ese país o sudamericano”, indicó el delantero plenamente identificado con el mundo rojinegro.

Sabatini viaja el jueves 25 de este mes a las 4 de la mañana en un vuelo que parte de Ezeiza, hace escala en Panamá y cuyo destino final es Maracaibo, ciudad sede del club Zulia. Va en condición de libre y con un contrato garantido de un año.

“Estoy muy ilusionado y se dio todo redondito. El representante (boliviano) que me hizo todos los contactos aceptó las condiciones que le puse y en mi trabajo pedí una licencia de 6 meses sin goce de sueldo”, explicó Mauro, que en 4 temporada en el “negro” marcó 59 goles en 86 partidos.

--Perdón, ¿cuáles son esas condiciones?

--Al firmar contrato profesional, Sporting no entraría en la negociación y no recibiría ningún dinero. Yo, exclusivamente, pedí que de la transacción le quede algo al club, caso contrario no me iba a mover de Punta Alta.

“Hablamos, hubo muchas idas y vueltas, pero al final Sporting recibirá una parte por mi pase al equipo venezolano. Además, llegamos al acuerdo que, en caso de una futura venta, Sporting se quedará con un 30 por ciento. Sentí que debía actuar así, porque estoy a muerte con este club y la gente me muestra su cariño en todo momento. Con rifas y `vaquitas´ juntaron los 200.000 pesos para pagarle el préstamo a Comercial, algo que no voy a olvidar y que les agradeceré por siempre” sostuvo.

El presidente de Zulia, Luis Farías, es hermano del director técnico de la selección de Bolivia, César Farías, quien además apuntala constantemente jugadores de la entidad petrolera y con camiseta similar a la del Inter: azul y negra.

El lunes, en Buenos Aires, Sabatini se hará el PCR y también el pasaporte, y ya se quedará en Capital a la espera de viajar a la ciudad capital del estado Zulia, ubicada en el noroeste de Venezuela.

El sábado, Sporting enfrentará a Libertad por la fecha 3 del torneo Unificado de la Liga del Sur, y el centrodelantero más volarado del ámbito local en los últimos años, quiere estar presente.

“Hablé con los dirigentes y pedí de jugar mi último partido. Ahora dependerá del técnico (Alejandro Sepúlevda), pero mi deseo es estar en Villa Rosas”, concluyó quien también vistió los colores de Comercial y Tiro Federal en la LDS.