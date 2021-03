Kicillof: "Es la campaña de vacunación más grande de la historia, con más de 4 millones de inscriptos"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, remarcó hoy que las agresiones que recibió el presidente Alberto Fernández en la provincia de Chubut merecen "un repudio absoluto" y destacó la campaña de vacunación que se está realizando en la provincia de Buenos Aires.

"Las agresiones merecen un repudio absoluto. Nada justifica la violencia. La reacción a la agresión fue contundente. Eso no va en la Argentina", sostuvo en mandatario provincial en declaraciones radiales.

También aclaró que compartió "muchos viajes en camioneta con Alberto" y las cosas eran "al revés", ya que "la gente saludaba todo el tiempo".

"No escuché siquiera algo parecido a un insulto. No voy a aventurar una hipótesis sobre algo tan grave hasta que los que están investigando den una respuesta seria. Yo no la tengo", manifestó, en tanto que agregó: "En la Provincia de Buenos Aires nunca ocurrió nada ni remotamente parecido".

Asimismo, el gobernador bonaerense dijo estar "satisfecho" por "vacunar a una velocidad alta".

"En la Ciudad vimos amontonamientos en el Luna Park. Nosotros tenemos 500 Luna Park y no hubo aglomeraciones, porque venimos preparando la campaña hace mucho", señaló.

Y concluyó: "Es la campaña de vacunación más grande de la historia, con casi 4 millones de inscriptos. En este tiempo vacunamos a casi un millón de personas, algo que no se hizo nunca. Es la campaña de vacunación más grande de la historia, con más de 4 millones de inscriptos".