Kicillof: "Es mentira que mi esposa le ofreció a Beatriz Sarlo una vacuna por abajo de la mesa"

El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, afirmó esta tarde que es "mentira y un ataque absolutamente canalla" decir que el ofrecimiento de la vacuna a Beatriz Sarlo en el marco de una campaña de concientización fue algo irregular.

"Es mentira y un ataque absolutamente canalla contra mi esposa y mi familia", resaltó Kicillof en declaraciones televisivas.

El gobernador aseguró que luego de la denuncia de la exdiputada nacional Elisa Carrió del 22 de diciembre por envenenamiento pensó en hacer una campaña con 100 personajes influyentes para alentar a la ciudadanía a vacunarse.

"Más pública, más arriba de la mesa no se me ocurre porque la idea era que se vacunaran y se sacaron una foto para terminar con ese tremendo trabajo que se estaba haciendo para desprestigiar la vacuna", enfatizó.

Kicillof explicó que el ofrecimiento a Sarlo tuvo que ver con una idea que tuvieron en la Provincia de invitarla para alentar a la población a darse la vacuna, y sobre ello insistió: "Qué campaña por debajo de la mesa puede haber si manda un mail su editor".

El gobernador se mostró molesto por las acusaciones de "vacunación VIP" y recalcó que Soledad Quereilhac "no habla con Beatriz Sarlo hace 20 años", cuando fue su profesora.

"No es amiga nuestra", destacó sobre la escritora, y sostuvo que el plan original que luego no se efectuó fue destinar 100 vacunas a esa campaña "en el contexto en que iban a venir 5 millones".

Sobre lo dicho por Sarlo ante la Justicia Federal, Kicillof expresó: "Tiene todo el derecho del mundo si no quiere, pero si algo no pasó es que alguien le ofreció por abajo de la mesa y menos mi mujer, que ni habló con ella".

"El malentendido lo generó Sarlo, cada minuto que no abre la boca siguen creyendo que fue mi esposa con una vacuna abajo del saco y le ofreció a su amiga Beatriz ‘vení yo te vacuno que nadie se entera’ y no es lo que pasó y a mi me subleva porque me están acusando de algo que no hicimos y a mi familia", enfatizó.

El gobernador reiteró que hubo una "chorrera de declaraciones en contra de la vacuna Sputnik", por eso se había pensado en una campaña con personalidades.

"Tuvimos que dar la disputa, es una campaña que va creciendo. suspendimos esto de vacunar a gente reconocida cuando con el artículo de The Lancet se les hizo de goma el argumento", aseguró Kicillof.