Los nuevos juegos de Pokemon para este 2021

por Nicolás "Naiko" Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com

Ya se nos viene haciendo costumbre hablar de un remake de juego traído a las nuevas consolas, y en este caso le toca a Nintendo. La gran N anuncio mediante el ultimo Pokémon Present, que se llevo a cabo el día del décimo aniversario de la Nintendo 3DS, los remakes tan esperados de Pokémon Diamante y Pokémon Perla.

Si tuviéramos que medir la vara usando como referencia las adaptaciones de Zelda a la Nintendo Switch, podríamos decir que los remakes de Diamante y Perla se asemejan más a The Legend of Zelda: Link's Awakening que a Breath Of The Wild. Y es que siguiendo esta ultima afirmacion, traemos el proximo trailer que nos dejo el Pokémon Present, un nuevo juego con Arceus como principal protagonista de la historia principal.

El juego que nos remonta a una época antigua, indudablemente presenta similitudes gráficas con Breath Of The Wild, y esperemos se asemeje un poco mas a ese tan esperado juego de mundo abierto que creímos llegaría con Pokémon Sword y Pokémon Shield. Si bien el precio todavia no esta confirmado, podemos adelantar que la fecha de lanzamiento sea para finales del 2021 para ambos juegos, por lo que los usuarios de Nintendo Switch seguirán recorriendo la region de Galar algunos meses mas.

Y contanos... ¿Cual fue tu primer juego de Pokémon?