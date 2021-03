Marzo se pone en marcha con mucha actividad, incluido el inicio de las bochas

Básquetbol

Habrá seis partidos por la NBA, incluyendo Bulls-Nuggets, con Facundo Campazzo, desde las 22. Además: 76ers-Pacers (21), Magic-Mavericks (21), Pelicans-Jazz (22), Spurs-Nets (22.30) y Rockets-Cavaliers (23).

Bochas

Con 12 equipos, se iniciará esta noche el torneo oficial de parejas en la divisional A, organizado por la Asociación Bahiense de Bochas:

Kilómetro 5 vs Almafuerte

El Cometa vs El Puma

9 de Julio vs La Armonía

Tiro Federal vs Olimpia

Gral. Cerri vs Independiente

Alem vs Barrio Hospital

Fútbol

Se cierra la tercera fecha de la copa de la Liga Profesional, con tres partidos: Unión-Lanús (19.15, TNT Sports), Rosario Central-Godoy Cruz (21.30, TNT Sports) y At. Tucumán-Huracán (21.30, FOX Sports Premium).

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Por los 32avos. de final de la Copa Argentina y desde las 21.30 se medirán San Martín (T) y San Martín (SJ). Irá por TyC Sports.

Habrá un partido por la Premier League inglesa: Everton-Southampton, a partir de las 17.

Real Madrid y Real Sociedad protagonizarán el único juego del día en la Liga española. Comenzará a las 17.

Tenis

Se pone en marcha el Argentina Open, el ATP 250 que se jugará en el Buenos Aires Lawn Tennis.

Cancha central Guillermo Vilas

No antes de las 13: Marco Cecchinato (Italia) vs Laslo Djere (Serbia)

A continuación: Thiago Tirante (Argentina) vs Dominik Koepfer (Alemania)

No antes de las 18: Juan Ignacio Londero (Argentina) vs Pablo Andújar (España)

No antes de las 22: Roberto Carballés (España) vs Thiago Monteiro (Brasil).

Cancha 2

No antes de las 15: Ariel Behar (Uruguay) y Gonzalo Escobar (Ecuador) vs Miomir Kecmanovic (Serbia) y Gianluca Mager (Italia).