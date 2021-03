Conmovedor: jugaba un partido y en el entretiempo amamantó a su hija

Si una imagen vale más que mil palabras, la basquetbolista Antonella González lo confirmó este fin de semana.

Porque fue viral en las redes sociales una foto suya amamantando a su hija Madi -de 11 meses- en el entretiempo de un partido de la Liga Femenina.

Fue durante Tomás de Rocamora 61 (el club donde juega Antonella)-Vélez Sarfield 44, partido en el que la base aportó 8 puntos en 25m. Rocamora es el mismo club donde en el plantel masculino juega el bahiense Rodrigo Gerhardt (ex Bahía Basket) y participante de la Liga Argentina.

"La verdad es que me sorprendió que algo tan natural para una madre como lo es amamantar generara tanta repercusión. Pero me alegra y me pone contenta que se visualice algo así. Que esto sirva para las mamás que están ahí, indecisas que piensan que después de un embarazo no se puede volver a la actividad, que sí que crean que sí se puede”, dijo Antonella a prensa de la Confederación Argentina de Básquetbol.

La foto viral: Antonella en el banco de suplentes con su hija Madi, en el entretiempo del partido.

Para esta basquetbolista de 30 años significó volver a jugar luego del parate por la pandemia de coronavirus y a poco del nacimiento de su hija.

"Estaba con muchas ganas y la pandemia ayudó a poder hacer las dos cosas. Pude disfrutar de mi embarazo al máximo, a Madi cuando nació y después volver gradualmente a la actividad. Me costó organizarme un poco con todo, pero es posible si hay apoyo", agregó.

"Por momentos hago malabares realmente. Corro de un lado al otro y ella, por suerte, va a la par mía. Es una niña muy buena que se adapta a todo, porque hay días en los que va conmigo a entrenar, otros se quedan en la casa de la abuela o con las tías. Pero rescato el apoyo y sostén de familia y amigos", explicó.