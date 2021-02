Final Fantasy XIV anuncia nueva expansión

Por Nicolás “Naiko” Bahl para El Cubil Del Mal / prensa@elcubildelmal.com.

El genero de los MMORPG se renueva con menor frecuencia de la que cierran sus franquicias. Y es que la tendencia gamer en los últimos años ha cambiado para géneros con mucha menos carga horaria. Entre los últimos estandartes de este genero se encuentran titanes como World Of Warcraft, EVE Online, Guild Wars 2 y Final Fantasy XIV.

Con más de una década desde su lanzamiento y la sorpresa de recompatibilidad con la Playstation 5, FFXIV presentó su cuarta expansión, Endwalker

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

En un tráiler cargado de acción podemos divisar a la nueva clase, el Sage, un healer qué se concentrará en curar y dar escudos a distancia.

La principal característica de esta expansión es qué supondría el cierre del arco argumental que empezó con A Realm Reborn hace más de 10 años. Con una subida de nivel máximo y nuevas zonas, Endwalker se espera que sea la vuelta para varios jugadores que dejaron luego de la ultima expansión.

Los RPG Japoneses no han tenido la masividad que ocupan en su mercado de origen, por lo que las novedades de estos juegos muchas veces llegan por arriba y no les podemos dar la relevancia que se merecen.

Siendo uno de los últimos baluartes de un género en peligro de extinción, nos pone muy contentos que todavía sigan existiendo empresas que siguen apostando por el desarrollo de estos juegos, como nos paso con el lanzamiento de Shadowlands en World Of Warcraft. Se avecinan nuevos exponentes en el genero como New World de Amazon y Ashes Of Creation de Intrepid Studios, que esperemos sepan adaptar a las nuevas generaciones un genero por el que muchos decidimos dedicarnos a esta profesión.