Canadá califica oficialmente a los Proud Boys de EE.UU. como un grupo terrorista

Canadá designó hoy formalmente a la organización estadounidense Proud Boys como una entidad terrorista por haber participado en el asalto al Capitolio junto a partidarios radicalizados del expresidente Donald Trump el 6 de enero que dejó cinco muertos, aunque ese no habría sido el único argumento punitivo.

Miembros del Gobierno señalaron que el movimiento ya estaba siendo vigilado por autoridades canadienses y que su proceder podría provocarle incautaciones financieras y permitir que la policía del país fronterizo considere cualquier delito que cometa como actividad terrorista.

Un alto cargo del Ejecutivo canadiense que pidió mantener su anonimato citado por el diario The New York Times reveló que si bien la información obtenida después del ataque "fue un factor contribuyente, ciertamente no fue la fuerza impulsora".

Desde el suceso en el Congreso, en el que los Proud Boys jugaron un rol predominante, el líder del partido de oposición canadiense Nuevo Partido Democrático, Jagmeet Singh, presionó al primer ministro, Justin Trudeau, para que tomara medidas extremas.

En la lista de grupos terroristas de Canadá figuran, entre otros, activistas de extrema derecha o neonazis como el Movimiento Imperialista Ruso, Estado Islámico y Al Qaeda, reseñó la agencia de noticias Europa Press.

Los Proud Boys —"Chicos orgullosos". en español— son una organización neofascista y supremacista blanca formada únicamente por hombres.

El asalto al Capitolio ocurrió el día en el que se celebraba una sesión conjunta para ratificar la victoria de Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre.

Trump rechazó repetidamente el resultado electoral tras afirmar una y otra vez que había sido producto de un "fraude", aunque sin proporcionar pruebas, y ahora enfrenta un juicio político por haber instigado el ataque al Capitolio a través de su red social favorita, Twitter, donde le cerraron la cuenta. (Télam)