Hora, TV y formaciones: River visita a Platense, que despide a uno de sus grandes ídolos

River Plate visitará hoy al recién ascendido Platense, por la tercera fecha de la zona 1 de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol.



Se enfrentarán desde las 17:10, en el estadio Ciudad de Vicente López, con el arbitraje de Ariel Penel y transmisión de TNT Sports.



El encuentro será el último del goleador histórico de Platense, Daniel 'Trapito' Vega, quien a los 39 años y después de ascender al equipo a Primera División en esta temporada (luego de 22 años), anunció su retiro de la actividad futbolística.



Marcelo Gallardo podría darle la titularidad a uno de sus seis refuerzos, el lateral derecho Alex Vigo, para que ocupe el lugar de Gonzalo Montiel (ausente por mononucleosis), según se deduce de las prácticas de la semana.



Si no utiliza al exfutbolista de Colón, de 21 años, el DT haría jugar al experimentado Milton Casco, quien suele ser lateral izquierdo pero maneja bien los dos perfiles y eso le permitiría jugar por la banda derecha, como lo hizo en el partido de Copa Argentina contra Defensores de Pronunciamiento.



No solamente Vigo está entre la lista de convocados sino que las otras cinco incorporaciones de este River 2021 también se encuentran a disposición de Gallardo: Agustín Palavecino (ingresó en la victoria de la segunda fecha sobre Rosario Central); David Martínez, Agustín Fontana, José Paradela y Jonatan Maidana.



La presencia de Maidana, defensor de 35 años y que regresó al club de Núñez tras dos temporadas en el Toluca de México (se fue después de ganar la final contra Boca de la Copa Libertadores en Madrid en 2018, uno de los 11 títulos que logró con River), sorprendió ya que apenas hace una semana se está entrenando con el plantel.



River debutó en la Copa de la Liga con una derrota como visitante ante Estudiantes de La Plata en los últimos minutos: ganaba 1-0, le empataron faltando 12 y el 'Pincha' se lo dio vuelta con el gol de Fabián Noguera a los 90+5.



En la segunda fecha, el 'Millonario' superó a Rosario Central por 3-0, con goles de Rafael Santos Borré, Gonzalo Montiel (de penal) y Nicolás De la Cruz, en el estreno del césped nuevo del estadio Monumental.



Platense, que tiene pendiente la primera fecha con el también ascendido Sarmiento de Junín, viene de hacer su presentación en la Copa con una victoria sobre Argentinos Juniors -su histórico clásico, al que no enfrentaba hacía 22 años- por 1 a 0, gol de Jorge Pereyra Díaz a los 39 minutos del segundo tiempo.

-Probables formaciones:

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

-Platense: Jorge De Olivera; Braian Lluy, Nicolás Zalazar, Luciano Recalde y Juan Infante; Mauro Bogado y Hernán Lamberti; Franco Baldassarra, Tiago Palacios y José Luis Sinisterra; Matías Tissera. DT: Juan Manuel Llop.

-River: Franco Armani; Paulo Díaz, Robert Rojas, Javier Pinola; Alex Vigo o Milton Casco, Enzo Pérez, Fabrizio Angileri; Nicolás De La Cruz, Jorge Carrascal; Rafael Santos Borré y Matías Suárez. DT: Marcelo Gallardo.

-Árbitro: Ariel Penel.

-Cancha: Ciudad de Vicente López.

-Hora de inicio: 17.10.

-TV: TNT Sports.