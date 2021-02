Monte Hermoso: “Sin dudas fue el mejor verano que la pandemia nos dejó tener”, dijo Gentili

Agencia Monte Hermoso / laregion@lanueva.com

Si bien reconocieron que la afluencia y la actividad comercial estuvieron lejos de las habituales para los dos primeros meses del año, autoridades y empresarios de Monte Hermoso trazaron un balance positivo de la etapa más intensa del verano, que culminará mañana.

“Monte quedó entre los cinco destinos más visitados de la provincia -dijo a La Nueva. el secretario de Turismo, Franco Gentili-. Ya esto es mucho mejor que lo que podíamos prever en septiembre u octubre. En aquel momento había una incertidumbre total, y creo que ni el más optimista podía siquiera vislumbrar escenas como las que vimos en la segunda quincena de enero o esta misma semana, con la playa repleta de gente”.

El funcionario dijo que durante este mes lo sorprendió la cantidad de turistas que llegaron los fines de semana, con picos de ocupación del 80% y 90%.

“El quiebre que permitió llegar a estos niveles de afluencia se dio en la tercera semana de enero. En las dos semanas anteriores a la gente se la notaba contenida, pero esa semana en que hizo tanto calor muchos se animaron a salir y pudimos ver que, pese a tener una afluencia tremenda, no se dispararon los contagios ni colapsó nada”, agregó.

A partir de allí, dijo, la concurrencia se mantuvo a buenos niveles generales.

“Desde esa semana empezó a influir más el clima que la pandemia. Es decir, cuando estuvo lindo, la gente vino; y eso es porque sintieron que aquí podían estar tranquilos, seguros y cuidados. Hubo un cambio muy marcado de los turistas en ese sentido”, enfatizó.

“Se terminó entendiendo que todo lo que hicimos fue para tener el mejor verano posible, pero sobre todo el más seguro”, agregó.

Gentili destacó también el esfuerzo que hicieron el sector comercial y los prestadores de servicios.

“Tras un primer período de prueba, en el que detectamos y corregimos errores, tuvieron una postura muy responsable y comprometida. Si la temporada termina sin sobresaltos en materia de salud, casi sin haber utilizado la capacidad instalada del sistema sanitario, se debe en gran medida a lo bien que trabajó la gran mayoría”, dijo.

En cuanto al mes de marzo, reveló que se apuntará a seducir al turista que quizá no se animó a salir en enero y febrero.

“Habrá además un plan de descuentos de hasta el 50% en alojamientos y parques acuáticos, con la idea de extender la temporada lo más posible”, aclaró.

Luces y sombras para el comercio local

El presidente de la Asociación de Comercio e Industria de Monte Hermoso, Claudio Biragnet, dijo que el balance de la temporada es bueno. “Cuando el clima acompañó, sobre todo los fines de semana, vimos una ciudad con 100% de ocupación”, subrayó.

El empresario aclaró que la buena afluencia no repercutió de la misma forma en el sector comercial.

“El consumo fue moderado -dijo-. Algunos rubros trabajaron al 50% de una temporada normal y cayó mucho su recaudación. En este sentido, no hay comparación con la temporada anterior. Ahora, si nos atenemos a lo que podíamos esperar en octubre de 2020, sin dudas el balance es positivo”.

El empresario gastronómico y concejal David Quintana dijo que está “más que conforme” porque "hace 4 o 5 meses ni siquiera se sabía si íbamos a tener o no temporada”.

Mencionó que tras una primera quincena de enero floja, con un 40% de los clientes habituales, “la temporada levantó mucho”.

“La satisfacción fue ver que la gente se animó a sentarse en los restaurantes, y que respetó todos los protocolos. La gente respondió una vez más a Monte Hermoso y por eso esta fue una de las playas con mayor concurrencia de la costa atlántica”, dijo.

Manuela Alegre Gallego, dueña de un negocio de indumentaria femenina, destacó el mismo aspecto.

“Con mucha cautela y todos los protocolos, pudimos abrir. Esto ya fue importante. La primera quincena de enero fue floja, pero repuntó en la segunda y en febrero. Lógicamente, no fue una temporada como la pasada pero, al lado de lo que pensábamos que iba a ser, no me puedo quejar. Estoy feliz y agradecida”, enfatizó.

Omar Bayaut, quien hace 13 años tiene un negocio de ropa para niños, dijo por su parte que la temporada no fue buena. Añadió que apenas contrató a 2 empleadas, cuando otros verano eran 4.

“Esto influyó en las ventas”, lamentó.

El empresario coincidió en que en un principio los turistas evidenciaban temor.

“A mediados de enero esto se revirtió y empezaron a venir, y de hecho se veía a mucha gente en la playa y el centro, pero creo que el temor a entrar a los negocios perduró”, dijo.

El peluquero Lucas Ortiz también se mostró contrariado por las restricciones que impuso la pandemia.

“No pudimos incorporar al personal que queríamos debido al espacio disponible. Por suerte pudimos abrir, pero vino la mita de la gente que otros años. La diferencia económica que hacemos los montehermoseños cada verano esta vez no va a estar”, expresó.

Otro sector muy afectado fue el hotelero. Andrea Díaz, referente de la cámara que los agrupa, dijo que la pandemia impactó “notablemente” en el rubro.

“Al factor económico se sumó el miedo a salir y alojarse en un establecimiento hotelero, algo que no sufrieron en la misma medida cabañas, departamentos y casas”, cerró.