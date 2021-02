Una Licenciada en Seguridad Pública consiguió el mejor promedio

Una flamante Licenciada en Seguridad Pública fue el mejor promedio en la 359ª Colación de Grados de la Universidad Nacional del Sur, que correspondió a la primera de 2021 y tuvo la particularidad de llevarse a cabo frente a las escalinatas del histórico edificio de avenida Alem.

El mayor puntaje recayó en Carolina Jésica Orieta (foto), quien tuvo 9,17 puntos de promedio a lo largo de la carrera, que distinguió a los primeros 15 egresados de la UNS de esta novel especialidad.

El acto se llevó a cabo en cuatro turnos (9, 11, 18 y 20) y fue la segunda vez que pudo realizarse de manera presencial luego de las condiciones que marcó la pandemia durante 2020.

Las entregas de los diplomas estuvieron presididas por el vicerrector Javier Orozco, en el turno matutino, y por el rector de la Universidad Nacional del Sur, doctor Daniel Vega, en la sección vespertina.

El listado completo de los 161 profesionales que recibieron sus diplomas es el siguiente:

Doctor en Ciencias de la Administración: Florencia Verónica Pedroni. Doctor en Física: María Julia Jiménez. Doctor en Geografía: Andrea Soledad Brendel.

Doctor en Química: Brunella Biscussi y Danielle Silva Do Nascimento. Magister en Administración: Claudio Adalberto Perez Especialista en Control de Calidad de Alimentos: María Laura Lavigna, María Laura Matilla Varela y Marianela Zoratti.

Contador Público: María Florencia Bernt, Javier Curzel, Soeli Daniela Curzel, Mildred Aime Davit, Gonzalo Víctor Daybis, Lara Maite Gonnet, Giselle Andrea Holzman, Cintia Jones, Camila López Quintana, Claudia Andrea Moreno Araya, Ayelén Sabrina Pietri, Agostina Carla Ressia, Carolina Rezzónico, Noelia Rodríguez Mendizábal, Lía Magalí Sosa Lescano y María Inés Sosa.

Profesor en Física: Axel Matías Fuentes y Francisco Saenz. Técnico Universitario en Óptica: Alejandro Azcárate y Agustina Landaluce. Licenciado en Geografía: Víctor Hugo Peñas. Licenciado en Turismo: Federico Alonso, Augusto Cancellarich y Constanza Sinconi.

Ingeniero Electricista: Matías Gabriel Ocampo. Ingeniero Electrónico: Tomás Martín. Universitario en Emprendimientos Audiovisuales: Victoria Amodeo. Licenciado en Ciencias Ambientales: Benjamín Abasto. Licenciado en Química: Fernando Javier Lorenzo, Rene Alejandro Malisani y Marcos Iván Rettore.

Doctor en Ciencias de la Computación: Cristian Emanuel Briguez y Fiorella Cravero. Doctor en Matemática: Marcela Rosa Caldarelli. Especialista en Derecho Penal: Maximiliano Dillmann. Ingeniero en Computación: Ilan Daniele. Ingeniero en Sistemas de Computación: Guido Kestel, Guillermo Malamud, Julio José Maldonado y Alejandro Rubén Pérez Rago.

Ingeniero en Sistemas de Información: José Llano y Agustín Streitenberger. Abogado: Verónica Soledad Arizcuren, Abigail Callejo, Laura Rosana Colon, Ivana Anabel Kreiber, Julián Andrés Martini, María Ivonne Moreno González, Paul Emile Parrou, Yanina Belén Schmidt, Camila Sirley Tardugno y Juan Manuel Trellini.

Licenciado en Seguridad Pública: Romina Aurelia Aguilar, Natalia Ernestina Soledad Alarcón Italiano, Gonzalo Evaristo Bezos, Emiliano Héctor Carricart, Pablo Nicolás Castillo, Gustavo Federico Rafael Ceballos, Oscar Adolfo Flabio Faccinini, Renzo Héctor Omar Fernández, Leandro Javier Gauna, Luis Oscar Leiva, Felipe Víctor Llampa, Manuel Enrique Mella, Carolina Jesica Orieta, Jorge Jerónimo Rojas e Ignacio Sebastián Romano.

Profesor en Historia: Luciana Laura Colschefsky. Profesor en Matemática: Victoria Arce Pistone. Doctor en Economía: Marina Tortul y María Florencia Zabaloy. Doctor en Ingeniería Química: Romina Daniela Lasry Testa y Carlos Alberto Renaudo. Doctor en Ingeniería: Antonella Cavallin y Alejandro Pasciaroni.

Magister en Economía: Aldana Carla Gonzalez Passetti y Maria Eugenia Rul. Magister en Sociología: Maria Soledad Boquin. Especialista en Economía y Gestión de los Servicios de Salud: Néstor Fernando Albizua, Nora Lina Altamirano y María Fernanda Giustini. Enfermero: Paula Luana Maile Córdoba.

Licenciado en Enfermería: Claudia Verónica Orellano, Valentina Rojas, Cinthia Daniela Suárez y Erika del Carmen Toy Elgueta. Médico: Giuliana Desireé Gallardo y Ana Rodríguez. Licenciado en Economía: Karen Natali Candias. Ingeniero Agrimensor: Alexis Acuña.

Ingeniero Civil: María Carolina Haramija, María Gabriela Hernández, Mauro Javier Llanos, Laura Virginia Padilla y Yamila Ayelén Tello. Ingeniero Industrial: Johanna Melina Agrello, Andres Alejo Almirón, Juan Cruz de Angelis, Julieta de Pastena, Mauro Emanuel Majluf, Guillermo Blas Martínez Bohan, Andrea Valcarcel y Matias Vicente.

Recibí los Newsletters de La Nueva sin costo Registrar

Ingeniero Mecánico: Marcos Martín Holmann, Blas Muscolino y Simón Federico Nogueira. Ingeniero Químico: Brian Bockelmann y Analía Andrea Gallardo. Ingeniero en Alimentos: Manuel Cao, Marianela Esparza y Mercedes Riega. Técnico Universitario en Operaciones Industriales: Alberto Francisco Lloret y Guido Eugenio Mastrángelo.

Doctor en Agronomía: Romina Beierbach y Carolina Luciana Gaggioli. Doctor en Biología: Marcos Javier Dibo, Sabrina Natalia Fuentes y Andrés García. Doctor en Bioquímica: Melisa Ailén Conde y Mariano Esteban Vega Ostertag. Doctor en Ciencias de la Computación: Nicolás Alejandro Álvarez.

Doctor en Geología: María Agustina Cocola. Doctor en Ciencia y Tecnología de los Materiales: María Alejandra González, Abel Sebastian Maldonado y Matías Humberto Sosa Lissarrague. Magister en Ciencias Agrarias: Leandro Goñi. Magister en Ciencia y Tecnología de los Materiales: Adriana Juana Calcagno y Mirta Liliana Chanampa.

Especialista en Derecho Empresario: Mauro Francisco Tettamanti. Especialista en Derecho Penal: Marcos Agustín Frank. Ingeniero Agrónomo: Romina Bugiolacchio, Martín Guillermo Nápoli, David Ezequiel Palud Quini, Francisco Rissone, Manuel Ruiz, Yamila Sauer, Natanel Alesio Schlaps y Gian Franco Zaupa.

Técnico Universitario en Manejo y Comercialización de Granos: Agustina Noeli Grippo y Romina Mariel Soriano. Bioquímico: Evangelina Chazarreta, Gisele Mardones, Andrea Lorena Pojer y Nathalia Streitenberger. Licenciado en Ciencias Biológicas: Gabriel Príncipe. Contador Público: Fiorella Liseth Zaupa.

Licenciado en Seguridad Pública: Analía Soledad Safe, Ariel Alberto Sebastian Toarmina y Jorge Alberto Vega. Técnico Universitario en Emprendimientos Agropecuarios: Juliana Altube. Profesor de Educación Inicial: Natalia Mariel Heiland. Licenciado en Ciencias Geológicas: Alan Abelaira.

Sentidas palabras de Javier Curzel, uno de los egresados

Cuando ingresé a la Universidad, yo venía de un pueblo, llamado Huanguelén, así que todo era nuevo, grande y lejos; pero tuve el beneficio de contar con una gran compañera de vida, de estudios y hoy colega, mi hermana Soelí, con ella a mi lado todo fue más sencillo y ameno.

Es difícil resumir en pocas palabras todo lo que la Universidad me dio En principio, algo inestimable como lo son las amistades. Amigos que no solo compartieron conmigo el camino universitario, sino que me acogieron en sus familias y me hicieron parte de ellas. Por citar un ejemplo cercano y como nos debe haber pasado a muchos, debido a la pandemia no pude volver a mi hogar, así que, por 7 meses estuve sin ver a mi familia, sin embargo, ellos mis amigos, me recibieron en sus casas haciéndome sentir uno más.

A su vez, me dio no solo la posibilidad de conocer gente de la cursada, sino también gracias a los espacios de deporte que brinda la universidad, los tan competitivos interdepartamentales, conocí mucha gente y compartí muy lindos momentos.

Tuve la oportunidad de interactuar con gente que vino de intercambio, de los alrededores de Bahía y también de otras provincias.

Todo esto gracias a la Universidad.

Considerando en fin que la diversidad de alumnos, el trato con los mismos, las experiencias y costumbres de cada uno, hace que la institución sea un lugar excepcional, no solo para formarse y crecer profesionalmente sino, además, y muy importante, personalmente.

En cuanto a lo académico, quiero destacar la exigencia, esfuerzo, dedicación y disciplina que pretende la Universidad y debemos afrontar como estudiantes.

Lo interesante de esto, es que nunca lo afrontamos solos, tenemos siempre la posibilidad de hablar, igual a igual, con un profesor o ayudante, plantear dudas y fundamentos, lo cual esta relación cercana permite generar un vínculo especial para lograr esa motivación y predisposición que necesitamos los estudiantes.

Estoy muy contento y agradecido del grupo de profesores que me tocó en mi etapa universitaria, a los cuales recordaré con cariño y siempre me llevaré una enseñanza de cada uno.

Como nos enseñaron, la capacitación profesional no termina hoy en nuestra colación, sino que es constante, es agregar día a día experiencias, lectura, mucha lectura, investigar, y analizar para ampliar nuestra mochila de conocimientos y así, generar la mayor cantidad de herramientas posibles para afrontar los futuros desafíos profesionales.

Por último, y más importante, quiero dar gracias a Dios y a mi familia por darme la posibilidad de realizar mis estudios universitarios, siempre acompañarme en esta etapa, estar a disposición y siempre haber estado cerca en pensamiento y alma, sin estar precisamente cerca físicamente.

Para reflexionar, me pareció interesante resaltar la siguiente cita, “Recuerda que, de la conducta de cada uno, depende el destino de todos” (Alejandro Magno).

Pensando en que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad social y moral, de sumar en el lugar que nos desempeñamos, para el beneficio de todos.